Akaryakıtta yeni bir aşamaya geçiliyor! Zamlar direkt yansıyacak

Akaryakıt fiyatlarına gelen peş peşe zamlar nedeniyle Eşel mobil sistemi devreye girmişti. Bu gece yarısından itibaren yeni bir zam daha geliyor. Bu zam ile birlikte ÖTV payı sıfırlanmış olacak.Yeni bir tedbir alınmazsa artışların doğrudan yansıması bekleniyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar sonrası başlayan savaş Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını vurdu. Peş peşe gelen akaryakıt zamlarının ardından eşel mobil sistemi devreye girdi.

Eşel mobil sistemiyle, uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurundaki artışlardan kaynaklanan akaryakıt zamları, ÖTV'den (Özel Tüketim Vergisi) indirilerek doğrudan pompa fiyatına yansıtılmamıştı.

ÖTV TAMAMEN SIFIRLANMIŞ OLACAK

Maliyet artışlarının yüzde 75'i ÖTV'den karşılanmıştı ancak sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere hem benzin hem de motorin fiyatlarında artışa gidilecek.

Bu zammın teknik tarafında ise kritik bir eşik aşılıyor. Gazeteci Olcak Aydilek'in aktardığına göre motorin fiyatlarındaki artışla birlikte, devletin feragat ettiği ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) payı tamamen sıfırlanmış olacak.

YENİ DÜZENLEME YAPILMAZSA ZAMLAR DOĞRUDAN YANSIYACAK

Motorinde ÖTV desteğinin bitmesi, bundan sonra küresel petrol fiyatlarında veya döviz kurunda yaşanacak olası artışların (yeni bir yasal düzenleme yapılmadığı sürece) herhangi bir sübvansiyon olmaksızın doğrudan pompa fiyatlarına yansıması anlamına geliyor.

POMPAYA YANSIYACAK ZAM ORANLARI

Yapılan son düzenlemeyle birlikte fiyat artışları şu şekilde gerçekleşecek:

Motorin: 96 Kuruş

Benzin: 55 Kuruş

Gece yarısı itibarıyla yürürlüğe girecek olan bu zamlar, akaryakıt istasyonlarındaki tabelalara doğrudan yansıyacak.

İstanbul Avrupa yakası

Benzin: 60.85 TL/LT

Motorin:64.92 TL/LT

LPG:30.49 TL/LT

İstanbul Anadolu yakası

Benzin:60.69 TL/LT

Motorin:64.76 TL/LT

LPG:29.89 TL/LT