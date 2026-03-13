Emekli maaş ödemeleri yarın başlıyor! İşte tahsis numarasına göre gün gün liste

Milyonlarca emekli için bayram öncesi beklenen müjdeli haber geldi. Hem Ramazan Bayramı ikramiyelerinin hem de aylık maaş ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih netleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açıklanan takvim doğrultusunda, yarın sabah itibarıyla başlayacak olan ödeme süreciyle emeklilerin yüzü gülecek. Banka şubelerinde ve ATM'lerde oluşabilecek yoğunluğu önlemek adına planlanan bu süreç, 19 Mart'a kadar tüm hak sahiplerine ulaştırılmış olacak.