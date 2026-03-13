Emekli maaş ödemeleri yarın başlıyor! İşte tahsis numarasına göre gün gün liste
Milyonlarca emekliyi sevindiren ödeme süreci yarın sabah itibarıyla start alıyor. Ramazan Bayramı ikramiyeleri ile aylık ödemeler, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarının hesaplarına belirlenen takvim dahilinde yatırılacak. Yoğunluğun önlenmesi amacıyla planlanan ödeme süreci, 19 Mart tarihine kadar tamamlanmış olacak.
Milyonlarca emekli için bayram öncesi beklenen müjdeli haber geldi. Hem Ramazan Bayramı ikramiyelerinin hem de aylık maaş ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih netleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açıklanan takvim doğrultusunda, yarın sabah itibarıyla başlayacak olan ödeme süreciyle emeklilerin yüzü gülecek. Banka şubelerinde ve ATM'lerde oluşabilecek yoğunluğu önlemek adına planlanan bu süreç, 19 Mart'a kadar tüm hak sahiplerine ulaştırılmış olacak.
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren Ramazan Bayramı ikramiyesi ve aylık ödemelerine ilişkin takvim netleşti.
Belirlenen takvime göre, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş ve bayram ikramiyeleri farklı tarihlerde hesaplara aktarılacak.
SSK KAPSAMINDAKİ ÖDEMELER YARIN BAŞLIYOR
SSK (4A) kapsamında gelir, aylık ve ikramiye alan vatandaşlar için ödeme süreci yarın itibarıyla başlıyor.
Bu kapsamda, maaş ödeme günü her ayın 17, 18, 19 ve 20'si olan SSK emeklilerinin aylık ve ikramiyeleri, yarın itibarıyla banka hesaplarına aktarılmaya başlanacak.
Ödeme günü 21 ile 23 Mart tarihleri arasına denk gelen hak sahiplerinin ödemeleri 15 Mart'ta hesaplara yatırılmış olacak.
Ödeme günü 24, 25 ve 26 olanlara ise 16 Mart 2026 tarihinde ödeme yapılacak.