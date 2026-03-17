Sinem Ünsal'dan yorucu tempo paylaşımı! 10 Saatte 5 şehir gezdi
Kanal D’nin ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehirde “Alya Albora” karakterine hayat veren Sinem Ünsal, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, kısa sürede yaptığı yoğun yolculuk rotasını takipçileriyle paylaştı.
Başarılı oyuncu paylaşımında 10 saat içinde Midyat, Mardin, İstanbul, Kayseri ve Nevşehir’e gittiğini belirtti. Ünsal’ın bu tempolu programı sosyal medyada dikkat çekerken, oyuncunun yorgun halleri de takipçilerinin gözünden kaçmadı.
Sinem Ünsal, son dönemde yalnızca Uzak Şehir dizisindeki performansıyla değil, yaptığı açıklamalarla da sık sık gündeme geliyor. Ünlü oyuncu özellikle geçtiğimiz günlerde beslenme düzeniyle ilgili sözleriyle çok konuşulmuştu.
Bir röportajında günlük beslenme alışkanlığını anlatan Ünsal, günün yalnızca 4 saatlik bölümünde yemek yediğini, kalan 20 saat boyunca hiçbir şey tüketmediğini söylemişti. Bu açıklama sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.
Yoğun çekim temposu ve sık seyahatleriyle dikkat çeken Sinem Ünsal’ın son paylaşımı da kısa sürede takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni aldı.