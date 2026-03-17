NATO kulisleri hareketli! Türkiye için konuşulan yeni plan

NATO’nun, İran’dan gelebilecek olası tehditlere karşı Türkiye’deki bir hava üssünde balistik füze savunma kapasitesini artırmak için ek 'Patriot missile system' konuşlandırma seçeneğini değerlendirdiği öne sürüldü.

NATO, İran’dan gelebilecek olası tehditlere karşı Türkiye’deki balistik füze savunma kapasitesini artırma seçeneğini masaya yatırdı. Bloomberg’e konuşan kaynaklara göre, ittifak Türkiye’de konuşlu hava üslerinde savunmayı güçlendirmek amacıyla ek sistemlerin devreye alınmasını değerlendiriyor.

Askeri ittifak, Orta Doğu'dan fırlatılan füzeleri izlemek amacıyla kullanılan erken uyarı radarını korumak için Türkiye'nin doğusunda savunma sistemi konuşlandırmıştı. Kaynaklardan biri, ittifakın bir hava üssünü güçlendirmek amacıyla ek bir Patriot füze savunma sistemi göndermeyi değerlendirdiğini söyledi.

Olası takviyenin, NATO'nun İran'dan fırlatılan füzeleri önlemesinin ardından gündeme geldiği belirtildi. Kaynaklar, söz konusu füze saldırılarının ittifakın karşılık verme kapasitesini test ettiğini de ifade etti.

4 MART'TAN İTİBAREN 3 FÜZE...

Bloomberg'e konuşan üst düzey bir askeri yetkili, NATO'nun tehditlere karşı uyum sağlamayı sürdüreceğini belirtti. İran'ın savaşın başlangıcından bu yana ABD'nin erken uyarı sistemlerini zayıflatmaya çalıştığı ifade edildi. Bu çabalar arasında, Körfez'deki ABD füze savunma bataryalarını yönlendirmek için kullanılan önemli bir sensör olan Ürdün'deki benzer bir AN/TPY-2 radarını hedef alan saldırı da yer aldı.

Kaynaklardan biri, ittifakın İncirlik'te konuşlu İspanyol yapımı PAC-2 önleme sisteminin bulunduğu üsse bir PAC-3 bataryası yerleştirmeyi değerlendirdiğini söyledi. PAC-2 sistemlerinin uçaklara ve seyir füzelerine karşı kullanılmak üzere tasarlandığı, ancak balistik füzeleri önleme kabiliyetinin sınırlı olabileceği ifade edildi.

NATO'nun Doğu Akdeniz'deki hava ve füze savunma varlıklarının 4 Mart'tan bu yana İran'dan fırlatılan üç füzeyi önlediği bildirildi.

