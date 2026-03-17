Cezaevinde olan fenomen Simge Barankoğlu milyonlar kazanmaya devam ediyor

Cezaevinde olan fenomen Simge Barankoğlu milyonlar kazanmaya devam ediyor

Yürütülen adli soruşturma neticesinde tutuklanarak cezaevine gönderilen Simge Barankoğlu’nun sosyal medya hesapları üzerinden elde ettiği gelirlerin detayları ortaya çıktı.

Cezaevinde olan fenomen Simge Barankoğlu milyonlar kazanmaya devam ediyor - Resim: 1

Hakkındaki ağır suçlamalara ve cezaevinde bulunmasına rağmen fenomenin dijital platformlardaki abonelik trafiği sürüyor. 

Cezaevinde olan fenomen Simge Barankoğlu milyonlar kazanmaya devam ediyor - Resim: 2

Güncel verilere göre, içeriklerine erişim sağlayan yaklaşık 40 bin aktif abonesi bulunan Barankoğlu, bu sistem üzerinden servet kazanmaya devam ediyor.

Cezaevinde olan fenomen Simge Barankoğlu milyonlar kazanmaya devam ediyor - Resim: 3

ABONE KAYBINA RAĞMEN MİLYONLAR KAZANIYOR

Soruşturma sürecinin başlamasıyla birlikte Barankoğlu'nun takipçi ve abone sayısında bir miktar azalma yaşandığı kaydedildi. Ancak bu düşüş, elde edilen yüksek geliri durdurmaya yetmedi. 

Cezaevinde olan fenomen Simge Barankoğlu milyonlar kazanmaya devam ediyor - Resim: 4

Mevcut abone kitlesi üzerinden yapılan hesaplamalara göre, fenomenin dijital platformdaki üyelerinden sağladığı aylık brüt kazanç yaklaşık 1,3 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

