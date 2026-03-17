Pazarama'dan Ramazan Bayramı'na özel kampanya

Pazarama Ramazan Bayramı'na özel indirimler, kuponlar, puan fırsatları ve taksit avantajları sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 19 Mart'a kadar geçerli kampanya kapsamında, Çark kampanyası ve Plus üyelerine özel avantajlar kullanıcılarla buluşuyor.

Mart ayı boyunca Pazarama'da banka kampanyaları da müşterilerle buluşacak. 31 Mart'a kadar Maximum Kart ile tek seferde yapılacak 2 bin lira ve üzeri alışverişlerde 250 lira, toplamda ise bin liraya varan PazaramaPuan fırsatı sunuluyor.

Ayrıca 15 bin lira ve üzeri ilk taksitli alışverişlerde, tutara göre 750 lira ile bin lira arasında değişen MaxiPuan kazanma fırsatı da kullanıcıları bekliyor.

Pazarama'nın Süpermarket kategorisindeki temel gıda ürünleri, çerezler, misafirler için kutu çikolata ve baklava, ev hazırlıkları için temizlik ürünleri gibi pek çok seçenek avantajlı fiyatlarla kampanya kapsamında öne çıkıyor.

Ev Yaşam kategorisinde ise bayram sofralarına şıklık katacak yemek takımları ve pişirme grubu ürünleri, ev tekstili kategorisinde ise nevresim setleri, pike ve havlu seçenekleri kullanıcıları bekliyor.

Bayram yaklaşırken kadın, erkek ve çocuk giyim kategorilerinde bayramlık konseptine uygun pek çok seçenekte Pazarama'da yerini alıyor.

Bayram kombinleri ve sezonun öne çıkan modelleri avantajlı fiyatlarla sunulurken, bayramın bahar aylarına denk gelmesiyle sneaker modelleri, çocuk ayakkabıları, günlük kullanıma uygun çantalar, takı ve saat kategorileri de kampanyanın gözdeleri arasında bulunuyor.

Ayrıca bayram ziyaretlerinin vazgeçilmez geleneği kolonya çeşitleri de ferah seçenekleriyle kozmetik kategorisine zenginlik katıyor. Yaklaşan bayram tatili planları için farklı valiz seçenekleri de kampanya süresince öne çıkan ürünler arasında yer alıyor.