TCMB açıkladı: Konut fiyatlarında reel erime! İşte o çarpıcı oran...

TCMB, Şubat 2026 konut verilerini paylaştı! Etiket fiyatları kağıt üzerinde yükselmeye devam etse de enflasyondan arındırılmış gerçek tablo bambaşka çıktı. Konut fiyatlarında reel bazda yaşanan o gerileme oranı ise ev alacakları ve yatırımcıları şaşırttı. İşte konutun enflasyon karşısındaki o kaybı...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı Şubat ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini yayımladı.

Buna göre; 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,4 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 3,9 oranında azalmıştır.

KONUT FİYAT ENDEKSİ REEL OLARAK AZALDI

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2023=100), 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında artarak 215,5 seviyesinde gerçekleşmiştir.

ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR'DE KONUT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

2026 yılı Şubat ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,2, 1,7 ve 1,4 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 28,0, 29,7 ve 25,8 oranlarında artış göstermiştir.

EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI HANGİ İLDE OLDU?

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Şubat 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 31,0 ile Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 19,7 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde gözlenmiştir.

YENİ KİRACI KİRA ENDEKSİ (YKKE)

2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6 oranında artan YKKE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 34,2, reel olarak ise yüzde 2,0 oranında artmıştır.

YKKE 2026 yılı Şubat ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,4, 1,8 ve 0,7 oranlarında artış göstermiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 41,0, 36,1 ve 34,1 oranlarında artmıştır.