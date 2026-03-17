ÇALIŞMA HAYATI  /  EMEKLİ

Emekliye seyyanen zamda önemli gelişme! AYM kabul etti eğer olursa...

Emekliye seyyanen zamda önemli gelişme! AYM kabul etti eğer olursa...

Geçtiğimiz genel seçimlerde memura 8 bin 77 lira seyyanen zam verilmiş emekli kapsam dışı bırakılmıştı. Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal üyesi Seyfettin Çilesiz'in yargıya taşıdığı 'emekliye seyyanen zam' talebinde önemli bir noktaya gelindi. Anayasa mahkemesi 'seyyanen zam' başvurusunu esastan görüşme kararı aldı. Seyyanen zam alamayan emeklinin gelir kaybı 500 bin liraya yaklaştı.

Son yapılan genel seçimlerde memurlara verilip memur emeklilerine verilmeyen 8 bin 77 liralık seyyanen zammın yargı sürecinde kritik bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in seyyanen zam başvurusunu gündemine alarak dosyayı esastan görüşme kararı verdi. AYM, tedbir talebini ise reddetti.

EMEKLİLER İÇİN KRİTİK ÖNEMDE
Seyfettin Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, AYM’nin esastan görüşerek vereceği kararın emekliler için kritik önem taşıdığını söyledi.

*Seyyanen zammın bugün itibarıyla 22 bin lirayı aştığını belirten Gündoğan, 2023’ten bu yana biriken alacağın 500 bin liraya yaklaştığını belirterek, “Emekliler o tarihten beri eksik ödeme alıyor” dedi.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM DAVA SÜRECİ

Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz, memur emeklilerine verilmeyen seyyanen zam için önce Ankara 9. İdare Mahkemesi’ne dava açtı.

Seyfettin Çilesiz, mahkemeden somut norm denetimi için AYM’ye başvuru yapmasını da talep etti. Ancak mahkeme, Çilesiz’in başvurusunu reddetti, AYM’ye de başvuru yapmadı. Seyfettin Çilesiz bunun üzerine Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yaptı.

Seyfettin Çilesiz'in avukatı Ali Erdem Gündoğan, Çilesiz’in davasını reddeden ve AYM’ye başvuru yapmayan mahkemenin kararını istinaf ettiklerini, emeklilerin daha fazla mağdur olmamaları için de çok uzun sürecek istinaf kararını beklemeden AYM’ye başvuruda bulunduklarını söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Baklavanın dev ismi Faruk Güllü vitrine çıktı! İstenen rakam ise dudak uçuklattı
Baklavanın dev ismi Faruk Güllü vitrine çıktı! İstenen rakam ise dudak uçuklattı
Alperen Şengün'ün oynamadığı maçta Houston Rockets Lakers'a yenildi
Alperen Şengün'ün oynamadığı maçta Houston Rockets Lakers'a yenildi
Vodafone müşteri taleplerini 24 saatte çözmeyi hedefleyen sistem kurdu
Vodafone müşteri taleplerini 24 saatte çözmeyi hedefleyen sistem kurdu
Emniyet amiri intihar etti! Sınavda birinci oldu mülakatta elendi deniyor
Emniyet amiri intihar etti! Sınavda birinci oldu mülakatta elendi deniyor
Mücteba Hamaney, babasının öldüğü saldırıdan nasıl sağ çıktı? Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı
Mücteba Hamaney, babasının öldüğü saldırıdan nasıl sağ çıktı? Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı
Pazarama'dan Ramazan Bayramı'na özel kampanya
Pazarama'dan Ramazan Bayramı'na özel kampanya
VakıfBank 1,5 milyar avroluk 10 yıl vadeli dış finansman sağladı
VakıfBank 1,5 milyar avroluk 10 yıl vadeli dış finansman sağladı
Batı Şeria’nın Ramallah kenti kırsalında 2 Filistinli çocuk öldürüldü
Batı Şeria’nın Ramallah kenti kırsalında 2 Filistinli çocuk öldürüldü
Gazeteci Fatih Altaylı beyin ameliyatına alındı
Gazeteci Fatih Altaylı beyin ameliyatına alındı
İran'dan İsrail'e misilleme: Füzeler Kudüs semalarında görüntülendi
İran'dan İsrail'e misilleme: Füzeler Kudüs semalarında görüntülendi
NATO kulisleri hareketli! Türkiye için konuşulan yeni plan
NATO kulisleri hareketli! Türkiye için konuşulan yeni plan
İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oluyor
İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oluyor