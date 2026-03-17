Emekliye seyyanen zamda önemli gelişme! AYM kabul etti eğer olursa...

Geçtiğimiz genel seçimlerde memura 8 bin 77 lira seyyanen zam verilmiş emekli kapsam dışı bırakılmıştı. Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal üyesi Seyfettin Çilesiz'in yargıya taşıdığı 'emekliye seyyanen zam' talebinde önemli bir noktaya gelindi. Anayasa mahkemesi 'seyyanen zam' başvurusunu esastan görüşme kararı aldı. Seyyanen zam alamayan emeklinin gelir kaybı 500 bin liraya yaklaştı.

Son yapılan genel seçimlerde memurlara verilip memur emeklilerine verilmeyen 8 bin 77 liralık seyyanen zammın yargı sürecinde kritik bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in seyyanen zam başvurusunu gündemine alarak dosyayı esastan görüşme kararı verdi. AYM, tedbir talebini ise reddetti.

EMEKLİLER İÇİN KRİTİK ÖNEMDE

Seyfettin Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, AYM’nin esastan görüşerek vereceği kararın emekliler için kritik önem taşıdığını söyledi.

*Seyyanen zammın bugün itibarıyla 22 bin lirayı aştığını belirten Gündoğan, 2023’ten bu yana biriken alacağın 500 bin liraya yaklaştığını belirterek, “Emekliler o tarihten beri eksik ödeme alıyor” dedi.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM DAVA SÜRECİ

Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz, memur emeklilerine verilmeyen seyyanen zam için önce Ankara 9. İdare Mahkemesi’ne dava açtı.

Seyfettin Çilesiz, mahkemeden somut norm denetimi için AYM’ye başvuru yapmasını da talep etti. Ancak mahkeme, Çilesiz’in başvurusunu reddetti, AYM’ye de başvuru yapmadı. Seyfettin Çilesiz bunun üzerine Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yaptı.

Seyfettin Çilesiz'in avukatı Ali Erdem Gündoğan, Çilesiz’in davasını reddeden ve AYM’ye başvuru yapmayan mahkemenin kararını istinaf ettiklerini, emeklilerin daha fazla mağdur olmamaları için de çok uzun sürecek istinaf kararını beklemeden AYM’ye başvuruda bulunduklarını söyledi.