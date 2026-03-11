BIST 13.128
DOLAR 44,09
EURO 51,16
ALTIN 7.354,91
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI  /  EMEKLİ

Bakan Işıkhan duyurdu! Emeklilerin aylıkları ve bayram ikramiyeleri yatırılıyor

Bakan Işıkhan duyurdu! Emeklilerin aylıkları ve bayram ikramiyeleri yatırılıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyeleri ve aylıklarının Ramazan Bayramı öncesi, 14-19 Mart'ta hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

Abone ol

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde, 14 Mart ile 19 Mart arasında banka hesaplarına yatırılacak. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, bayram ikramiyeleri ile aylıkların ödeme tarihlerinin detaylarını da paylaştı.

Buna göre, 4A (SSK) kapsamındaki gelir/aylık ve bayram ikramiyeleri, 14, 15 ve 16 Mart'ta yatırılacak.

4B (Bağ-Kur) kapsamındakilerin ödemeleri 17 ve 18 Mart'ta, 4C (Emekli Sandığı) kapsamında olanların ödemeleri ise 19 Mart'ta yapılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail basını "ABD için büyük darbe" başlığıyla duyurdu! İran THAAD'ın radarını imha etti
İsrail basını "ABD için büyük darbe" başlığıyla duyurdu! İran THAAD'ın radarını imha etti
İspanya, İsrail büyükelçisini geri çağırdı
İspanya, İsrail büyükelçisini geri çağırdı
SGK'dan "asgari ücret" genelgesi
SGK'dan "asgari ücret" genelgesi
İran'dan 11 günde en az 839 füze saldırısı
İran'dan 11 günde en az 839 füze saldırısı
İtalya Başbakanı Meloni, İran'daki ilkokulun vurulmasını şiddetle kınadı
İtalya Başbakanı Meloni, İran'daki ilkokulun vurulmasını şiddetle kınadı
FBI'ın Epstein dosyalarına yabancı hacker sızmış
FBI'ın Epstein dosyalarına yabancı hacker sızmış
Babacan Yapı'dan Ramazan Bayramı'na özel konut kampanyası
Babacan Yapı'dan Ramazan Bayramı'na özel konut kampanyası
Putin'in özel temsilcisinden korkutan açıklama: "Sıradaki kriz..."
Putin'in özel temsilcisinden korkutan açıklama: "Sıradaki kriz..."
Satışlar durma noktasına geldi! Oto ses sistemi esnafı düzenleme bekliyor
Satışlar durma noktasına geldi! Oto ses sistemi esnafı düzenleme bekliyor
Tayland bandıralı gemiye füze saldırısı!
Tayland bandıralı gemiye füze saldırısı!
Pusula Holding'te üst düzey atama
Pusula Holding'te üst düzey atama
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul Türkiye’yi ziyaret edecek
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul Türkiye’yi ziyaret edecek