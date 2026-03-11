BIST 13.152
Erdoğan emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyelerinin ödeme tarihini açıkladı

Erdoğan emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyelerinin ödeme tarihini açıkladı

Emeklilerin bekliği Ramazan Bayramı ikramiyesine dair Erdoğan'dan haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini bayram öncesi hesaplara yatıyoruz. Bu ayki emekli maaş ödemelerini öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz" dedi. Emeklinin bayram ikramiyesine zam beklentisi ise şimdilik gerçekleşecek gibi görünmüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grubunda gündeme ilişkin konularda değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Ramazan Bayramı öncesi maaşlarını alma beklentisi içindeki milyonlarca emekliyi sevindiren açıklamayı yaptı.

Erdoğan 'emeklilerimize müjde vermek istiyorum" diyerek şunları söyledi:

-"Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini bayram öncesi hesaplara yatıyoruz.
-Bu ayki emekli maaş ödemelerini öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz"

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM VAR MI?
Emeklinin bayram ikramiyesine zam beklentisi ise gerçekleşmeyecek gibi görünüyor. Erdoğan bayram ikramiyesinin ödeneceği tarihi açıklarken zamdan hiç söz etmedi. Son dakika düzenlemesi olmazsa emekliler Ramazan Bayramı'nda 4 bin lira, Kurban Bayramı'nda 4 bin lira olmak üzere 8 bin lira bayram ikramiyesi alacak. Emeklinin beklentisi en azından ocak ayında emekli maaşlarına yapılan oranda bir artış yapılması yönündeydi.

