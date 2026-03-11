Türkiye Sigorta Mobil Plus, yeni dijital özelliklerle kullanıcı deneyimini artırıyor

Türkiye Sigorta, yapay zeka destekli fonksiyonlar ve kullanıcı dostu tasarımla yenilediği Mobil Plus uygulamasını geliştirmeye devam ediyor.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta'nın kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda sürekli güncellenen Mobil Plus, ödeme işlemlerinde pratiklik, konut hasarına şeffaf takip imkanı, hasar bildirim sürecinde hız, kolaylık ve erişilebilirlik sağlayan yeni özellikleriyle kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

Şirketin kullanıcı ihtiyaçlarını merkeze alarak tamamen kendi bünyesinde geliştirdiği mobil uygulama, modern, sade ve akıcı arayüzü sayesinde sigorta ile bireysel emeklilik işlemlerinin hızlı ve kolay bir şekilde yapılmasına olanak tanıyor.

Ödeme işlemlerinin daha hızlı ve pratik şekilde yönetilmesini, konut hasarına şeffaf takip imkanı ve hasar bildirim sürecinde de kolaylık ve erişilebilirlik sağlayan yeni özellikler ile donatılan Mobil Plus'ın, oyunlaştırma yaklaşımıyla zenginleştirilen ve kullanıcılara ödül imkanı sunan "Fırsat Dünyası" modülü de kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Mobil Plus kullanıcıları, Prim İadeli Birikimli Hayat Sigortası poliçelerinde kart değişikliği menüsünden kartlarını kolayca ekleyebiliyor, mevcut kartları arasından öncelikli kartlarını diledikleri zaman değiştirebiliyor.

Uygulamada yer alan Detaylı Konut İşlem Takibi ile kullanıcılar, konut hasar dosyalarına ilişkin süreçleri anlık olarak izleyebiliyor, eksik evraklarını yükleyebiliyor ve tüm gelişmeleri tek bir ekrandan takip edebiliyor.

Sektörde bir ilk olan Akıllı Sesli Hasar İhbarı özelliği sayesinde Mobil Plus kullanıcıları, konut hasar ihbarlarını sesli asistan desteğiyle adım adım tamamlayabiliyor. Söz konusu özellik, kullanıcılara hasar bildirim süreçlerinde hız, kolaylık ve erişilebilirlik sunuyor.

Uygulamada yer alan "Fırsat Dünyası" modülü de yeni nesil oyunlaştırma yaklaşımıyla baştan kurgulandı. Görevler, oyunlar ve puanlı ödül sistemi sayesinde kullanıcılar, "Fırsat Dünyası"nda yarışabiliyor ve keyifli bir deneyim yaşayabiliyor.

Halihazırda 8,7 milyon kullanıcısı bulunan Türkiye Sigorta Mobil Plus uygulamasının güncel versiyonuna App Store ve Google Play üzerinden erişilebiliyor.

Ürün ve hizmetlere anında ve kolay şekilde ulaşma imkanı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Kılıç, kullanıcı ihtiyaçlarına göre Türkiye Sigorta bünyesinde sürekli geliştirilen Mobil Plus'ın, "hızlı ve güvenilir bir yaşam asistanı" olarak, sigorta süreçlerinde ihtiyaç duyulan tüm bilgi, ürün ve hizmetlere anında ve kolay şekilde ulaşma imkanı sunduğunu belirtti.

Kılıç, Ağustos 2025'te yenileyip, yapay zeka destekli fonksiyonlar ve kullanıcı dostu tasarımıyla devreye aldıkları Mobil Plus'ın şimdi de sektörde ilk olma özelliği taşıyan yeni dijital özelliklerle daha güçlü hale geldiğini ve kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyarak, sektörde dijital dönüşüme hız kazandırdığını vurguladı.

Mobil Plus'ın sunduğu yenilikçi özelliklerle sigortacılığı daha kolay, şeffaf ve keyifli hale getirip, Türkiye Sigorta'nın rakiplerinden ayrışmasını sağladıklarını kaydeden Kılıç, yeni özellikler sayesinde müşterilerine zaman tasarrufu ve konfor sunmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.