Hakan Atilla'dan dikkat çeken Halkbank davası açıklaması: İsrail'in parmak izleri var

Halkbank davasında ABD'de 28 ay hapis yatan Hakan Atilla, Washington ile varılan anlaşmanın ardından önemli açıklamalar yaptı. Atilla, "Davaya müdahil olan tüm tarafların çok net görebileceği üzere sürecin her yerinde İsrail’in parmak izleri var." dedi.

ABD'nin İran yaptırımlarını delmekle suçlanan Halkbank'a yönelik, ABD Yüksek Mahkemesi'nde 2019'da açılan davada geçen günlerde yeni bir gelişme yaşandı.

Halkbank tarafından yapılan açıklamada, davaya ilişkin ABD Adalet Bakanlığı ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada “15 Ekim 2019’da ABD’de açılan dava kapsamında ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile 'Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması' (Deferred Prosecution Agreement-DPA) imzalanması kararlaştırıldı” denildi.

"İSRAİL'İN PARMAĞI VAR"
Halkbank davası kapsamında ABD’de tutuklu yargılanan Hakan Atilla, uzlaşma sonrası açıklama yaptı.

Patronlar Dünyası’na konuşan oldukça dikkat çekici ifadeler kullandı.

Atilla şunları söyledi:

“Anladığım kadarıyla iki ülkenin dışişleri bir noktada belli konularda bir anlaşmaya varmışlar. Artık hangi ülkenin menfaatine, o detaya vakıf değiliz. Uzlaşma kararında İsrail’in de payının olduğunu düşünüyorum. Çünkü davaya müdahil olan tüm tarafların çok net görebileceği üzere sürecin her yerinde İsrail’in parmak izleri var.”

Atilla, dava boyunca İsrail’in etkisinin hissedildiğini belirterek, "Başında da onlar vardı, sonunda da" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?
105 yıl hapsi istenen Hakan Atilla’ya en alt sınırdan 32 ay ceza verilmişti. Sonuçta Atilla 28 ay hapis yatmıştı ve 19 Temmuz 2019’da tahliye edilmişti.

