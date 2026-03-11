BIST 13.152
DOLAR 44,09
EURO 51,18
ALTIN 7.350,04
HABER /  GÜNCEL

İlber Ortaylı'nın eşi kimdir aslen nereli? Kızı Tuna Ortaylı kiminle evli

İlber Ortaylı'nın eşi kimdir aslen nereli? Kızı Tuna Ortaylı kiminle evli

TÜRKİYE'nin en ünlü ve kıymetli tarihçilerinden biri olan İlber Ortaylı'nın sağlık durumu kötü. Haberi yakın dostu Fatih Altaylı duyurdu ve sevenlerinden dua istedi. İlber Ortaylı bir süredir hastanede tedavi görüyor hastalığı böbrek rahatsızlığına yolaçtı ve arka arkaya 2 ameliyat geçirdi. Aslen Kırım Tatar Türkü olan İlber Ortaylı eşi Ayşe Ortaylı'dan boşandıktan sonra bir daha evlenmedi. İlber Ortaylı'nun Tuna Ortaylı Kazıcı isminde bir kızı ve 2 torunu var.

Abone ol

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın sağlık durumunun ciddi olduğu açıklandı. Gazeteci Fatih Altaylı, Ortaylı'nın birkaç gündür ciddi sağlık sorunları yaşadığını belirterek, dua istedi. Peki İlber Ortaylı aslen nereli eşi ve çocukları kimdir?

İLBER ORTAYLI'NIN EŞİ KİMDİR?
En sevilen tarihçi olarak bilinen İlber Ortaylı, özel hayatını medyadan uzak tutan bir isim. İlber Ortaylı bir evlilik yaptı. Eşinin ismi Ayşe Özdolay... Evlilik tarihleri 1981... İlber Ortaylı'nın eşi Ayşe Özdolay Mersin eski milletvekili Dr. Talip Özdolay’ın kızı...

İlber Ortaylı'nın eşi kimdir aslen nereli? Kızı Tuna Ortaylı kiminle evli - Resim: 0

AYŞE ÖZDOLAY KİMDİR? İLBER ORTAYLI İLE HALA EVLİ Mİ?
İlber Ortaylı'nın karası Ayşe Özdolay, 1950 tarihinde Mersin’de dünyaya geldi. Dr. Talip Özdolay’ın kızı olarak dünyaya gelen Ayşe Özdolay, 1981 yılında İlber Ortaylı ile evlendi. İlber Ortaylı'nın yaptığı bu tek evlilik boşanma ile sonuçlandı. 18 yıl süren evliliğin ardından İlber Ortaylı eşi Ayşe Özdolay'dan 1999 yılında boşandı.

İlber Ortaylı'nın eşi kimdir aslen nereli? Kızı Tuna Ortaylı kiminle evli - Resim: 1

İLBER ORTAYLI'NIN ÇOCUKLARI KIZI TUNA KAZICI KİMDİR?
İlber Ortaylı’nın Ayşe Özdolay ile evliliğinden Tuna adında bir kızı dünyaya geldi. 27 Mart 1982 tarihinde Ankara'da doğan Tuna Ortaylı Kazıcı şu anda 44 yaşında.

İlber Ortaylı'nın eşi kimdir aslen nereli? Kızı Tuna Ortaylı kiminle evli - Resim: 2

Lise öğrenimini tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'ne giren Tuna Ortaylı Kazıcı, aynı zamanda profesyonel turist rehberliği sertifikasına sahip.

İlber Ortaylı'nın eşi kimdir aslen nereli? Kızı Tuna Ortaylı kiminle evli - Resim: 3

Sertaç Kazıcı ile evli olan Tuna Ortaylı Kazıcı'nın, Deniz Ali ve Defne adında iki çocuğu bulunmaktadır.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İlber Ortaylı'dan kötü haber hastalığı ne? İlber Hoca aslen nereli eşi ve kızı kimdir?
Foto Galeri İlber Ortaylı'dan kötü haber hastalığı ne? İlber Hoca aslen nereli eşi ve kızı kimdir? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı'nda 15 Türk gemisi var
Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı'nda 15 Türk gemisi var
İlber Ortaylı'nın sağlık durumu nasıl? Ailesi açıkladı hoca 5 gündür yoğun bakımda
İlber Ortaylı'nın sağlık durumu nasıl? Ailesi açıkladı hoca 5 gündür yoğun bakımda
Bakan Bayraktar'dan akaryakıt fiyatları ve doğal gaz için açıklama
Bakan Bayraktar'dan akaryakıt fiyatları ve doğal gaz için açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş bölgeyi tamamen ateşe atmadan durdurulmalıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş bölgeyi tamamen ateşe atmadan durdurulmalıdır
İBB davası televizyonda yayınlanacak mı? Bakan Gürlek son noktayı koydu
İBB davası televizyonda yayınlanacak mı? Bakan Gürlek son noktayı koydu
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı? Bakan Tekin açıkladı
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı? Bakan Tekin açıkladı
İran, bölgedeki ABD-İsrail ile bağlantılı bankaları hedef alabileceğini açıkladı
İran, bölgedeki ABD-İsrail ile bağlantılı bankaları hedef alabileceğini açıkladı
Denetimlerde ortaya çıktı! Mide bulandıran görüntü, tam 700 kilogram...
Denetimlerde ortaya çıktı! Mide bulandıran görüntü, tam 700 kilogram...
Fransa: Bu savaşı onaylamadık, katılmadık ve katılmayacağız
Fransa: Bu savaşı onaylamadık, katılmadık ve katılmayacağız
İsrail'den Lübnan'ın güneyindeki 6 beldeye saldırı tehdidi
İsrail'den Lübnan'ın güneyindeki 6 beldeye saldırı tehdidi
İmamoğlu'ndan 'İBB Davası'na tepki: Bu senaryoyu yazan Cumhurbaşkanıdır
İmamoğlu'ndan 'İBB Davası'na tepki: Bu senaryoyu yazan Cumhurbaşkanıdır
Mersin Büyükşehir Belediyesinde arama yapılıyor!
Mersin Büyükşehir Belediyesinde arama yapılıyor!