İlber Ortaylı'nın eşi kimdir aslen nereli? Kızı Tuna Ortaylı kiminle evli

TÜRKİYE'nin en ünlü ve kıymetli tarihçilerinden biri olan İlber Ortaylı'nın sağlık durumu kötü. Haberi yakın dostu Fatih Altaylı duyurdu ve sevenlerinden dua istedi. İlber Ortaylı bir süredir hastanede tedavi görüyor hastalığı böbrek rahatsızlığına yolaçtı ve arka arkaya 2 ameliyat geçirdi. Aslen Kırım Tatar Türkü olan İlber Ortaylı eşi Ayşe Ortaylı'dan boşandıktan sonra bir daha evlenmedi. İlber Ortaylı'nun Tuna Ortaylı Kazıcı isminde bir kızı ve 2 torunu var.

İLBER ORTAYLI'NIN EŞİ KİMDİR?

En sevilen tarihçi olarak bilinen İlber Ortaylı, özel hayatını medyadan uzak tutan bir isim. İlber Ortaylı bir evlilik yaptı. Eşinin ismi Ayşe Özdolay... Evlilik tarihleri 1981... İlber Ortaylı'nın eşi Ayşe Özdolay Mersin eski milletvekili Dr. Talip Özdolay’ın kızı...

AYŞE ÖZDOLAY KİMDİR? İLBER ORTAYLI İLE HALA EVLİ Mİ?

İlber Ortaylı'nın karası Ayşe Özdolay, 1950 tarihinde Mersin’de dünyaya geldi. Dr. Talip Özdolay’ın kızı olarak dünyaya gelen Ayşe Özdolay, 1981 yılında İlber Ortaylı ile evlendi. İlber Ortaylı'nın yaptığı bu tek evlilik boşanma ile sonuçlandı. 18 yıl süren evliliğin ardından İlber Ortaylı eşi Ayşe Özdolay'dan 1999 yılında boşandı.

İLBER ORTAYLI'NIN ÇOCUKLARI KIZI TUNA KAZICI KİMDİR?

İlber Ortaylı’nın Ayşe Özdolay ile evliliğinden Tuna adında bir kızı dünyaya geldi. 27 Mart 1982 tarihinde Ankara'da doğan Tuna Ortaylı Kazıcı şu anda 44 yaşında.

Lise öğrenimini tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'ne giren Tuna Ortaylı Kazıcı, aynı zamanda profesyonel turist rehberliği sertifikasına sahip.

Sertaç Kazıcı ile evli olan Tuna Ortaylı Kazıcı'nın, Deniz Ali ve Defne adında iki çocuğu bulunmaktadır.