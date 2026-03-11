BIST 13.152
Hizbullah: Sınırdaki Hiyam beldesinin güneyinde toplanan İsrail askerlerini 2. kez hedef aldık

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde sınır hattındaki Hiyam beldesinde toplanan İsrail askerlerini roket atışlarıyla ikinci kez hedef aldığını açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarına karşı misilleme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Hizbullah mensuplarının sabah saatlerinde Hiyam beldesinin güneyinde toplanan İsrail askerlerini roket atışlarıyla ikinci kez hedef aldığı ifade edildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son yaptığı açıklamada İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 486'ya, yaralı sayısının ise 1313'e yükseldiğini bildirmişti.

