Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul Türkiye’yi ziyaret edecek

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, yarın Türkiye’ye gelerek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek. Görüşmede Türkiye-Almanya ilişkileri, Avrupa Birliği süreci, bölgesel gelişmeler ve ekonomik iş birliği başlıklarının ele alınması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki bakanın yapacağı görüşmede Türkiye-Almanya ilişkilerinde son dönemde karşılıklı üst düzey ziyaretlerle yakalanan ivmeden duyulan memnuniyetin dile getirilmesi öngörülüyor.

Görüşmede ayrıca iki bakanın eş başkanlığında 18 Mayıs 2026’da Berlin’de düzenlenmesi planlanan “Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması”nın üçüncü toplantısının, iki ülke arasındaki çok boyutlu ilişkilere ilave katkı sağlamasının beklendiği ifade edilecek.

TİCARET VE EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ GÜNDEMDE

Fidan’ın görüşmede iki ülke arasında 60 milyar dolar ikili ticaret hacmi hedefi çerçevesinde ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin önemine dikkat çekmesi bekleniyor.

Bu kapsamda Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) ile Enerji ve Maden Forumu gibi mekanizmalar üzerinden yürütülen ortak çalışmaların sürdürülmesinin öneminin vurgulanması öngörülüyor. Ayrıca savunma sanayi alanındaki iş birliği konularının da gündeme gelmesi bekleniyor.

AB SÜRECİ VE VİZE SERBESTİSİ BAŞLIKLARI

Görüşmede Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin de ele alınması planlanıyor. Fidan’ın, Türkiye-AB ilişkilerinin Birlik tarafından da stratejik bir perspektifle değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmesi ve Türkiye’nin AB üyelik müzakereleri sürecine Almanya’nın katkı sağlamasına yönelik beklentiyi dile getirmesi bekleniyor.

Ayrıca Avrupa Birliği Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu gibi başlıklarda Türkiye’nin beklentilerinin aktarılması öngörülüyor.

Fidan’ın ayrıca Türk ürünlerinin “AB Ürünü (Made in Europe)” yaklaşımının öne çıktığı kamu alımları taslak mevzuatının kapsamına ilke olarak dahil edilmesinden duyulan memnuniyeti dile getirmesi planlanıyor.

Fidan’ın, Avrupa güvenliğine ilişkin girişimlerin NATO şemsiyesi altında yürütülmesi gerektiğini ifade etmesi bekleniyor. Bu çerçevede AB üyesi olmayan müttefiklerin de güvenlik ve savunma girişimlerine dahil edilmesinin önemine dikkat çekileceği belirtiliyor.