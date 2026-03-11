BIST 13.142
İsrail'den Lübnan'ın güneyindeki 6 beldeye saldırı tehdidi

İsrail ordusu, şiddetli hava ve kara saldırıları yürüttükleri Lübnan'ın güneyindeki 6 beldeye saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırı tedidine dair paylaşım yaptı. Adraee, Lübnan'ın güneyinde yer alan Sur kentindeki Yater, Kalile ve Cibal el-Batm, Mecdel Zun ve Hanniye beldeleri ile Bint Cubeyl kentindeki Kefra beldesine saldırı düzenleyecekleri tehdidinde bulundu.

Sözcü Adraee, söz konusu beldelerde yaşayanların derhal evlerini terk ederek Litani Nehri’nin kuzeyine doğru gitmelerini istedi.

Adraee, bölgeye gerçekleştirecekleri saldırılarda Hizbullah'a ait yapılar, askeri araçlar ve unsurları hedef alacaklarını öne sürdü.​​​​​​​

