İlber Ortaylı'nın sağlık durumu nasıl? Ailesi açıkladı hoca 5 gündür yoğun bakımda

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'nın 5 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi. İlber Ortaylı'nın sağlık durumuyla ilgili ailesinden ilk açıklama geldi.Abone ol
Türkiye'nin en önemli tarihçileri arasında gösterilen Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın yoğun bakıma kaldırıldığı ortaya çıktı. Sağlık durumu merak edilen İlber Ortaylı'nın durumunun stabil olduğu öğrenildi. Ailesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
-"İlber Ortaylı’nın beş gündür yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Durumu stabildir. Alanında çok iyi bir ekip tarafından büyük bir özenle takip edilmektedir. İyi dileklerinizin ve dualarınızın yardımcı olacağını umuyoruz."
