2025-TUS 2. dönem uzmanlık dalı değişikliği tercihleri başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) uzmanlık dalı değişikliği için tercihler başladı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 13. maddesinin 10. fıkrası doğrultusunda, 2025-TUS 2. Dönem sonuçlarına göre uzmanlık dalı değişikliği için ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.

Adaylar, tercihlerini bugünden itibaren 15 Mart saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Tercih işlemleri, Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacak.

