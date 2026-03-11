BIST 13.152
İran füzelerini teknoloji devlerine çevirdi! Hedef listesi paylaşıldı

İran Devrim Muhafızları’na yakınlığıyla bilinen Tasnim haber ajansı, askeri amaçlarla kullanıldığı öne sürülen ve İsrail ile bağlantılı bazı ABD merkezli teknoloji şirketlerine ait ofis ve altyapı noktalarını içeren bir liste yayımladı. Listede Google, Microsoft, Palantir, IBM, Nvidia ve Oracle gibi şirketler yer aldı.

İran merkezli Tasnim News Agency tarafından yayımlanan haberde, askeri amaçlarla kullanıldığı iddia edilen ve İsrail ile bağlantılı bazı teknoloji altyapılarının İran’ın “yeni hedefleri” arasında yer aldığı belirtildi.

Listede ABD merkezli teknoloji şirketlerinden Google, Microsoft, Palantir Technologies, IBM, Nvidia ve Oracle yer aldı.

Haberde, söz konusu şirketlerin bulut hizmetleri ve veri altyapıları için kullandıkları bazı ofis ve teknik tesislerin İsrail’deki çeşitli şehirlerde ve bazı Körfez ülkelerinde bulunduğu ifade edildi.

“YENİ HEDEFLER” İFADESİ KULLANILDI

Tasnim tarafından yayımlanan açıklamada, söz konusu tesislerin İran tarafından “yeni hedefler” olarak değerlendirildiği kaydedildi. Açıklamada, bu altyapıların askeri faaliyetlerle bağlantılı olduğu öne sürüldü.

“ÇATIŞMANIN NİTELİĞİ DEĞİŞİYOR”

Ajansın yayımladığı açıklamada, bölgede devam eden çatışmanın kapsamının genişlediğine dikkat çekildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bölgesel savaşın kapsamı altyapı savaşına doğru genişledikçe, İran'ın meşru hedeflerinin kapsamı da genişliyor.”

Açıklamada ayrıca çatışmanın giderek daha fazla altyapı ve teknoloji alanlarını kapsayan bir boyuta doğru ilerlediği değerlendirmesine yer verildi.

