MEB öğretmenlere sordu! Çıkan oran şaşırttı: O soru sonrası ara tatil kalkıyor mu?

Okullarda uygulanan birer haftalık ara tatiller, hem öğrencilerin "psikolojik iyi oluş" süreçleri hem de akademik takvimdeki yeri nedeniyle uzun süredir tartışma konusu.

Son olarak Türk Eğitim Sen'in 2 bin 748 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirdiği kapsamlı saha araştırması, öğretmenlerin konuya bakışını net bir şekilde ortaya koydu

ANKETTEN ÇIKAN SONUÇ: TATİL ŞART

Türkiye genelindeki öğretmenlerin büyük çoğunluğu, ara tatil uygulamasının korunmasından yana. Araştırmanın öne çıkan verileri şöyle:

%80,5: Ara tatillerin kaldırılmasına "Hayır" diyen ve uygulamanın sürmesini isteyenlerin oranı.

%19,5: Uygulamanın kaldırılması gerektiğini savunanların oranı.

Ortaokul öğretmenleri %83 ile ara tatillerin kaldırılmasına en net karşı duruşu sergileyen grup oldu. Lise öğretmenlerinde ise bu oran %75,4 olarak kaydedildi.

EĞİTİMCİLERE GÖRE ARA TATİLİN AVANTAJLARI

Tatilin devamını savunan eğitimciler, bu kısa araların öğrencilerin üzerindeki akademik stresi azalttığını ve "psikolojik iyi oluş" hallerini desteklediğini belirtiyor. Ayrıca:

Motivasyon: Ara tatillerin öğrencilerin öğrenme iştahını tazelediği,

Hazırlık: Öğretmenlerin ders planlama ve müfredat hazırlık süreçlerinde daha verimli çalışabildiği ifade ediliyor.

BAKAN TEKİN’DEN "180 İŞ GÜNÜ" HATIRLATMASI

Tartışmaların odağındaki Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konunun sadece bir "tercih" değil, bir "teknik zorunluluk" olduğunu vurguladı. Bakan Tekin, mevzuat gereği öğrencilerin yılda 180 iş günü okulda bulunması gerektiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Tatilleri kaldırmıyoruz. Her durumda çocuklarımızın mevzuata göre 180 iş günü okula gelmeleri gerekiyor. Tatillerin yerleşimi teknik bir zorunluluk."

KARŞI GÖRÜŞ: UYUM SORUNLARI YAŞANIYOR

Ara tatillerin kaldırılmasını isteyen sınırlı bir kesim ise "tatil sonrası okula uyum zorlukları" ve "akademik verimlilikteki kısa süreli düşüşleri" gerekçe göstererek uygulamanın eğitim-öğretim bütünlüğünü bozduğunu savunuyor.

MEB’in yapılacak teknik düzenlemelerin ardından ara tatil takvimine dair nihai kararı açıklaması bekleniyor.