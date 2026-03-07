BIST 12.793
DOLAR 44,07
EURO 51,20
ALTIN 7.301,96
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

MEB duyurdu: Yabancı uyruklu öğretmenler için kritik karar

MEB duyurdu: Yabancı uyruklu öğretmenler için kritik karar

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Türkçe okutulması gereken derslere giren yabancı uyruklu öğretmenlerden en az C1 düzeyinde Türkçe dil yeterliliğini gösteren belge talep edilecek.

Abone ol

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlıkça, okullarda Türkçe okutulması gereken derslerde görevlendirilecek yabancı uyruklu eğitim personelinde aranacak şartlarla ilgili çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce hazırlanarak illere gönderilen yazıda, Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun'un ilgili hükmü gereğince ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında Atatürkçü düşünce, Atatürk ilke ve inkılaplarını konu olarak alan Türkiye Cumhuriyeti inkılap tarihi ve Atatürkçülük, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri ve Türk kültürüyle ilgili diğer derslerin yabancı dille öğretilemeyeceği, öğrencilere eğitim ve öğretimleri süresince, söz konusu derslerle ilgili araştırma görevleri ve ödevlerin Türkçeden başka hiçbir dille yaptırılamayacağı belirtildi.

MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan "Kurumlarda öğretim dili Türkçedir" hükmünün anımsatıldığı yazıda, yönetmelikteki ilgili hükme göre derslerin öğretiminin Türkçe yapıldığı, ancak merkezi sınav puanıyla öğrenci alan ve hazırlık sınıfı bulunan ortaöğretim kurumlarında matematik ve fen bilimleri grubu derslerini birinci yabancı dille okutabilecek öğretmen bulunması ve en az 10 öğrencinin talep etmesi halinde, bu derslerin öğretiminin birinci yabancı dille de yapılabileceği hükmünün yer aldığı hatırlatıldı.

Aynı yönetmeliğe göre özel öğretim kurumlarında ve uluslararası program uygulayan okullarda ise bu sayının aranmayacağı, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında da meslek derslerinin protokol ve projeler kapsamında yabancı dille yapılabileceği ifade edildi.

- En az C1 düzeyinde belge istenecek

MEB'in yürüttüğü çalışma doğrultusunda, 2026-2027 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere özel okullarda Türkçe okutulması gereken dersleri okutmak üzere görevlendirilecek yabancı uyruklu personelden en az C1 düzeyinde Türkçe dil yeterliliğine sahip olduğuna ilişkin Bakanlıkça kabul edilen belge talep edilecek.

Kurumlarda bu kapsamda halihazırda görevlendirilmiş yabancı uyruklu eğitim personelinin ise gerekli belgeyi gelecek yılın eğitim öğretim yılının sonuna kadar çalışma iznini düzenleyen kuruma ibraz etmesi gerekecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Maltepe'de trafik kavgası kötü bitti! 3 kişiye 540 bin lira ceza uygulandı
Maltepe'de trafik kavgası kötü bitti! 3 kişiye 540 bin lira ceza uygulandı
Dolar endeksi Temmuz 2025'ten bu yana en hızlı haftalık yükselişini kaydetti
Dolar endeksi Temmuz 2025'ten bu yana en hızlı haftalık yükselişini kaydetti
MSB dışında tüm bakanlıklara flaş atama! Resmi Gazete'de yayımlandı
MSB dışında tüm bakanlıklara flaş atama! Resmi Gazete'de yayımlandı
İran'dan kritik karar! Pezeşkiyan komşu ülkelerden özür diledi
İran'dan kritik karar! Pezeşkiyan komşu ülkelerden özür diledi
İran: Hürmüz Boğazı'nda "uyarıları dikkate almayan" bir petrol tankerini vurduk
İran: Hürmüz Boğazı'nda "uyarıları dikkate almayan" bir petrol tankerini vurduk
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk
Eşel mobil sistemi devrede! Benzin ve motorine ne kadar zam geldi?
Eşel mobil sistemi devrede! Benzin ve motorine ne kadar zam geldi?
Ankara polisinden "albüm" operasyonu: 26 gözaltı
Ankara polisinden "albüm" operasyonu: 26 gözaltı
Trump'a "Netanyahu ile arana mesafe koy" çağrısı
Trump'a "Netanyahu ile arana mesafe koy" çağrısı
ABD'li bakan saat vererek açıkladı! İran'a en büyük bombardıman başlayacak
ABD'li bakan saat vererek açıkladı! İran'a en büyük bombardıman başlayacak
Arçelik'te üst düzey atamalar
Arçelik'te üst düzey atamalar
AK Partili isimden Aliyev'e İran tepkisi: Bu öfkenin sebebi ne?
AK Partili isimden Aliyev'e İran tepkisi: Bu öfkenin sebebi ne?