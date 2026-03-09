Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesud Pezeşkiyan ile görüştü! İran 'füzeler bizim değil' dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Pezeşkiyan, Türkiye semalarında imha edilen füzelerin İran'a ait olmadığını söyleyerek ortak bir soruşturma ekibi kurmayı teklif etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası telefon diplomasisi. Geçtiğimiz günlerde Hatay semalarında ve bugün (9 Mart) Gaziantep semalarında imha edilen füzelere ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Dostluğumuzu zora sokmayın" uyarısı gelmişti.

Bugün akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mesud Pezeşkiyan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

PEZEŞKİYAN, İSRAİL'İ İŞARET ETTİ

Pezeşkiyan, İsrail ve ABD’nin İran ile komşu ülkeler arasında anlaşmazlık çıkarmaya çalıştığını ve onlara bağlı medya organlarının İran’ın Türkiye’ye füze saldırısı gerçekleştirdiğine dair iddialar ortaya attığını belirtti.

İran’ın Türkiye’ye yönelik füze saldırısı düzenlediği yönündeki iddiaların ortadan kaldırılması için iki ülkenin ortak bir inceleme ekibi kurulmasının teklif edildiği öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİR KERE DAHA UYARDI

İran tarafından ateşlendikten sonra Türkiye'ye yönelen ve havada imha edilen füzeler hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Samimi uyarılarımıza rağmen Türkiye’nin dostluğunu zora sokacak son derece yanlış ve provokatif adımlar atılmaya devam ediyor. Milletimizin kalbinde ve zihninde derin yaralar açacak, bin yıllık komşuluk ve kardeşlik hukukumuza gölge düşürecek bir hesabın içine girilmemelidir." ifadelerine yer vermişti.