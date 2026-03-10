BIST 12.702
Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda İsrail'e ait bir tankı vurdu

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki Hiyam bölgesinde İsrail ordusuna ait bir Merkava tankının vurulduğunu açıkladı.

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Hiyam kenti ve Aytarun beldesinin güneyinde İsrail güçleriyle girilen çatışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Hizbullah güçlerinin, İsrail'i çatışma alanındaki ölülerini tahliye etmeye çalışırken kurulan "pusu noktasına çektiği" ifade edildi.

Hedef noktasına ulaşılan bir Merkava tankının "doğrudan vurulduğu" kaydedilen açıklamada, bunun çatışmada isabet alan üçüncü tank olduğu ve tankın "öncekiler gibi alev aldığı" bildirildi.

Açıklamada, Hizbullah güçlerinin, darbe alan tankları tahliye etmeye çalışan İsrail tahliye ekiplerini de uygun silahlarla yeniden hedef aldığı bildirildi.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki Hula sınır beldesine sızmaya çalışan bir İsrail birliğinin füzelerle hedef alındığını, Abbad mevkii yakınlarındaki bir İsrail topçu mevzisinin de vurulduğunu aktardı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 92 kişi artarak 486'ya, yaralı sayısının ise 1313'e yükseldiğini açıklamıştı.

