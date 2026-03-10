Büyük ölçüde bitti demişti! İran tamamen yenilene kadar durmayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer ve füze kapasitesinin yanı sıra donanmasını yok ettiklerini savundu. Kesin bir yenilgiye uğratana kadar durmayacaklarını belirten Trump "savaşın çok yakında sona ereceğini" söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaletine bağlı Miami şehrinde düzenlenen ve Cumhuriyetçi Partili Kongre üyelerini bir araya getiren yıllık buluşmaya katıldı. İran savaşıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Başkan Trump, tüm dünyada krize yol açan petrol fiyatlarına da değindi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silah elde etme çabaları ve Ortadoğu'daki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunarak, petrol fiyatlarının düşeceğini ve İran'a karşı sert önlemler alınacağını belirtti.

Donald Trump, İran'ın nükleer silah elde etme girişimlerinin engellendiğini ve balistik füze inşa etmeye çalıştıklarını ancak başarısız olduklarını ifade etti.

Trump, İran'ın komşularına saldırmasının aptalca olduğunu ve bu durumun komşuları ABD'nin tarafına çektiğini belirtti.

ABD Başkanı, İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağını söylediğini ve bunu tuttuğunu vurgulayarak, petrol akışını engellemelerine izin vermeyeceğini ve daha sert vuracaklarını söyledi.

Petrol ve doğal gaz fiyatlarının Amerikan aileleri için düşeceği ve Körfez'deki tankerlere siyasi risk sigortası yapılacağı belirtildi.

Trump, İran'ın vurulmaması durumunda Orta Doğu'yu alacağını ve İsrail'i yok edeceğini iddia etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Zelenskiy arasındaki nefretten bahsetti ve Putin'in İran operasyonundan etkilendiğini söyledi.



Donald Trump'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Nükleer silah elde etmek istiyorlardı. Daha önce ortadan kaldırdığımız tesislere geri dönemediler ama farklı bir tesis üzerinde çalışıyorlardı. Bu süreci başlattılar. Granitin altında hızlı bir şekilde balistik füzeleri de inşa etmeye çalıştılar. Çok sayıda füzeleri var. Başarısızlar, çünkü şu ana kadar neredeyse hepsini havada engellemeyi başardık.

"İRAN'IN KOMŞULARINA SALDIRMASI APTALCA"

Bunu yapmasaydık bize saldırabilirlerdi. Aptalca bir şey yaptılar, kendi komşularına saldırdılar. Çoğunlukla tarafsızlar, en azından dahil olmayacaklardı. Bunun tam tersi etkisi oldu. Artık komşuları bizim tarafımıza geldi. Mesela Suudi Arabistan, BAE, Katar.

"ÇOK DAHA SERT VURACAĞIZ"

2015'te İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağını söylemiştim, bugün bu sözümü tutuyorum. O zaman da tehditlerdi, şu an daha büyük bir tehditler ama artık tehdit olamayacaklar. Dünyaya yakıt akışının engellenmesine, tankerlerin petrol taşımasını engellemelerine izin vermeyeceğim. Çok daha sert şekilde vurulacaklar. Kolay hedefleri ortadan kaldırdık, bir daha geri dönüşü olmayacak. Uzun vadede petrol arzı çok daha güvenli olacak İran tehdidi olmadan, Hürmüz Boğazı çok daha güvenli olacak.

"PETROL FİYATLARI DAHA DA DÜŞECEK"

Gemilerinin çoğu denizin dibine battı. Onları öyle sert vuracağız ki bir daha geri dönüşleri mümkün olmayacak. Petrol ve doğal gaz fiyatları Amerikan aileleri için düşecek. Kısa vadeli bir durumdu artış. Körfez'deki tankerlere siyasi risk sigortası yapacağız. Fiyatlar çok daha düşecek. Diğer ülkeler daha çok etkileniyor krizden. İhtiyacımız olandan daha fazla petrol ve doğal gazımız var. Ama dünyanın geri kalanına adaletsiz bir durum. Çin mesela. Yakın zamanda Çin'e de gideceğim. Dünyayı koruyoruz aslında. Gerekirse tankerlere eskortluk edeceğiz. Eğer mayın oyunu oynarlarsa daha önce görmedikleri bir düzeyde vuracağız.

Eğer biz onları vurmasaydık Orta Doğu'yu alacaklardı. Bu füzeler Orta Doğu'daki ülkelere yönelmişti. İsrail'i yok edeceklerdi. Bu yüzden bunu iyi bir zamanlamayla durdurduk. Yakın zamanda da bitecek. Yeniden başlarlarsa daha da sert vururuz. İran, tamamen ve kesin bir şekilde yenilgiye uğratılana kadar durmayacağız.

"PUTİN İLE ZELENSKİY BİRBİRLERİNDEN NEFRET EDİYOR"

Putin ile çok iyi bir konuşma gerçekleştirdim. Ukrayna hakkında konuştum. Zelenskiy ve Putin arasında çok büyük bir nefret var. Bir araya gelemeyecekler gibi gözüküyor ama bence iyi bir görüşme yaptık. Orta Doğu'yu da konuştuk ama Ukrayna savaşını bitirirse daha fazla yardımcı olabileceğini söyledim.