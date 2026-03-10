İran'ın en çok hedef aldığı ülke belli oldu! 253 füze, 1440 İHA

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken, İran'da 7 Arap ülkesine misilleme saldırılarında bulunuyor. Savaş 11. gününde de tüm şiddetiyle sürerken, Tahran yönetimi Körfez ülkelerindeki birçok kritik noktayı hedef aldı. Bölge ülkelerinin resmi verilerinden derlenen bilgilere göre, başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere birçok Arap ülkesine İran kaynaklı saldırılar gerçekleştirildi.