İran'ın en çok hedef aldığı ülke belli oldu! 253 füze, 1440 İHA
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar 2. haftasına girerken İran'ın misilleme saldırıları da devam ediyor. İran'ın 28 Şubat'tan bu yana 28 Şubat'tan 7 Arap ülkesine kaç saldırı düzenlediği ortaya çıktı.
ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken, İran'da 7 Arap ülkesine misilleme saldırılarında bulunuyor. Savaş 11. gününde de tüm şiddetiyle sürerken, Tahran yönetimi Körfez ülkelerindeki birçok kritik noktayı hedef aldı. Bölge ülkelerinin resmi verilerinden derlenen bilgilere göre, başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere birçok Arap ülkesine İran kaynaklı saldırılar gerçekleştirildi.
EN ÇOK HEDEF ALINAN ÜLKE: BAE
Saldırılarda BAE "en çok hedef alınan ülke" olurken, Umman ise bu süreçte "en az saldırıya maruz kalan ülke" olarak kayıtlara geçti.
BAE Savunma Bakanlığı, saldırıların başlangıcından bu yana 253 balistik füze, 1440 İHA ve 8 seyir füzesinin tespit edildiğini duyurdu.
Açıklamada, 233 füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği, 18'inin denize, 2'sinin ise ülke topraklarına düştüğü bilgisine yer verildi.
Tespit edilen 1440 İHA'dan 1359'unun engellendiği ve 81'inin ise ülke topraklarına düştüğü kaydedildi.
KUVEYT
Kuveyt Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkeye toplam 238 füze ve en az 430 İHA saldırısı yapıldığı, özellikle güney ve kuzey bölgelerinde yoğunlaşan saldırıların büyük ölçüde engellendiği duyuruldu.
BAHREYN
Bahreyn Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığı, 10 günlük süreçte 102 füze ve 173 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.