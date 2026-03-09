BIST 12.702
Bir Süper Lig ekibi daha MHK'yı istifaya çağırdı

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Trabzonspor maçının ardından MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu istifaya çağırdı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor, sahasında Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekipte, maçın 8'nci dakikasında Dorukhan Toköz kırmızı kart gördü.

Maçın ardından konuşan Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu istifaya çağırdı.

Nurettin Açıkalın'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

"Trabzonspor'un Beşiktaş ile üçüncülük mücadelesi olabilir ama bizi ilgilendirmez! Biz ligde kalmaya çalışıyoruz, siz ne hakla müdahale ediyorsunuz MHK Başkanı bu akşam derhal istifa etmeli. TFF Başkanı bu konuya derhal müdahale etmelisiniz."

