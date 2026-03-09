Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müzakere süreci mümkündür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen 17. Geleneksel Büyükelçiler İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yeni bir müzakere sürecinin mümkün olduğunu söyleyerek "umutsuz değiliz" dedi.

Ramazan ayının 19'uncu iftarı geride kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geleneksel hale gelen büyükelçilerle iftar yemeğinin ardından konuştu.

Türkiye'nin Gazze halkının yanında her zaman duracağını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze’li mazlumlara maddi ve manevi tüm desteğini vermeye devam edeceğiz" dedi.

"BÖLGE İSTİKRARI TEHDİT ALTINDA"

Kıymetli dostlar, tüm bunlara 28 Şubat itibarıyla bir de komşumuz İran’a yönelik saldırılar eklenmiştir. Onuncu günü geride kalan saldırılarda şimdiye kadar içinde 300’ü aşkın masum çocuğun da olduğu 1500’e yakın İranlı hayatını kaybetti. İran kaynaklı füze ve drone saldırılarına paralel olarak gerilim tırmandı ve kısa sürede tüm bölgenin istikrarını tehdit eder boyutlara ulaştı. Karşılıklı misillemelerle hem can kayıplarının hem yıkımın hem de krizin ekonomik maliyetinin asimetrik bir şekilde artmakta olduğunu görüyoruz. Şu bir gerçektir: Savaş uzadıkça maalesef tablo daha da kötüleşir.

"DIŞ POLİTİKAMIZ DEĞER ODAKLIDIR"

Türkiye olarak biz bölgemizin aynı acıların tekrar yaşanmasını istemiyoruz. Orta Doğu coğrafyasının yeniden ameliyata alınmasını kabul etmiyoruz. Türkiye'nin dış politikası salt çıkar odaklı değil aynı zamanda değer odaklıdır. Adil bir barışın kaybedenenin olmayacağına inanıyoruz. 5. yılına giren Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesini savunduk. Bugün de aynı şekilde tavrımızı ortaya koyduk. Hava saldırılarının İran'ın egemenliğini tehdit ettiğini açıkça söyledik. İran'ın kardeş ülkeleri hedef alan saldırıları desteklemediğimizi, bunun işe yaramayacağını açık açık dile getirdik.

"GEREKLİ UYARILAR İRAN'A ÇOK NET ŞEKİLDE İLETİLDİ"

Ülkemize gelen balistik unsurlar etkisiz hale getirildi. Gerekli uyarılar İran tarafına çok net şekilde iletildi. Tansiyonun düşmesi için, diplomasiyi önceleyen tavrımızı koruyoruz. Geleceğimizi tehdit eden her soruna onurlu bir çözüm bulunabileceğine inanıyoruz. Yeni bir çözüm yolu mümkündür ve olmalıdır. Savaşın daha fazla yayılmadan bir an önce sona ermesinin altını çiziyorum. Bizler bu coğrafyada barış ve refah iklimini yeniden tesis etmekte kararlıyız. Elbette bu mücadelede başta bölge ülkeleri olmak üzere herkesin yapıcı rolüne ihtiyaç var.

"UMUTSUZ DEĞİLİZ"

Yine bu süreçte tansiyonun düşürülmesi, akan kanın durdurulması ve diyalog kapısının açılması için yoğun gayret gösterdik. İlkeli ve diplomasiyi önceleyen tutumumuzu halen koruyoruz. Karşımızdaki manzara ne kadar ümit kırıcı olursa olsun, biz umutsuz değiliz.