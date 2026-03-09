BIST 12.702
Türkiye'den İran'a nota! Füze tepkisi

Dışişleri Bakanlığına çağrılan İran'ın Ankara Büyükelçisine, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmat meselesi hakkında Türkiye'nin tepkisi iletildi

İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmatla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrılan İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade'ye Türkiye'nin tepkisi ve endişeleri iletildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakanlığa çağrılan Habibullahzade'den yaşanan hadiseyle ilgili izahat istendi.

İranlı Büyükelçi'ye, Türkiye'nin tepkisi ve endişesi iletildi.

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'deki NATO unsurlarınca etkisiz hale getirildiği duyurulmuş, bazı mühimmat parçalarının Gaziantep'te boş araziye düştüğü bildirilmişti.

4 Mart'ta ise Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

