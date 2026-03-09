Trabzonspor deplasmanda Kayserispor’u rahat geçti

Trendyol Süper Lig 25. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor’u 3-1 mağlup etti.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'a konuk oldu. Karadeniz ekibi mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Kayserispor, karşılaşmanın 8'nci dakikasında Dorukhan Toköz'ün gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

Trabzonspor 45+2'de Onuachu'nun attığı golle öne geçti. 45+7'de penaltı kazanan Trabzonspor, Onuachu'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Karadeniz ekibi skoru 3-0'a getirdi.

Son bölümde baskısını artıran Kayserispor, 83'te Onugkha'nın attığı golle koru 3-1'e getirdi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 54'e yükseltti. Kayserispor 20 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Trabzonspor, sahasında Rizespor'u konuk edecek. Kayserispor ise deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

Kayserispor 1 - 3 Trabzonspor

90'Karşılaşma Trabzonspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

83'GOL! Onugkha topu ağlara gönderdi. Sol kanattan savunmanın arkasına sarkan Cardoso, topu ceza sahası içindeki Onugkha'ya çevirdi. Onugkha arka direkte topu boş ağlara gönderdi ve fark 2'ye düştü.

66'Cardoso'nun içeri çevirdiği topu Semih içeri çevirdi, ceza sahasında topla buluşan Denswil'in vuruşu üstten auta gitti.

65'Zubkov'un uzaktan vuruşunu Bilal kurtardı. Dönen topa Onuachu vurdu, top üstten auta gitti.

53'GOL! Zubkov sağ kanattan ceza sahasına girdi, topu soluna çekip uzak direğe yerden vuruşunu yaptı, direkten dönen top kaleci Bilal'e çarparak ağlara gitti.

51'Kayserispor ikinci yarıya daha baskılı başlayan taraf.

46'İkinci yarıya Kayserispor başladı.

İlk yarı sona erdi.

45'GOL! Onuachu, penaltıdan topu ağlara gönderdi ve farkı 2'ye çıkardı.

45'Muçi'nin pasında Zubkov'un vuruşu direkten döndü. Ardından hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi.

45'GOL! Onuachu topu ağlara gönderdi. Wagner Pina'nın sağ çizgiden açtığı ortaya çok iyi yükselen Onuachu kafayla topu ağlara gönderdi ve Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.

45'Pozisyonu izleyen Cihan Aydın oyunun endirekt vuruşla başlamasını gerektiğini işaret etti.

44'VAR uyarısı sonrası hakem Cihan Aydın, pozisyonu izlemeye gitti.

42'Trabzonspor penaltı bekliyor. Ceza sahasında elle oynandığı yönünde itirazlar var. Hakem korner kararı verdi.

24'Makarov'un sağ kanattan yaptığı ortaya Chalov kafa vuruşunu yaptı. Onana sağ direğin dibine iyi uzandı ve gole izin vermedi.

22'Onuachu'nun sol çaprazdan şutu direkten auta gitti. Pozisyon bitince ofsayt bayrağı kalktı.

11'Savunmadan uzun atılan top Trabzonspor ceza sahasına düştü. Çaprazdan ceza sahasına giren Makarov'un vuruşunu Onana çıkardı.

8'KIRMIZI KART! Dorukhan Toköz VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü. Orta alandaki mücadelede Dorukhan Toköz, kayarak Oulai'ye müdahale etti. Dorukhan Toköz'ün ayağının tabanı, Oulai'nin dizinin alt bölümüne geldi. Hakem pozisyonu VAR'da izledikten sonra kırmızı kart gösterdi.

5'Dorukhan Toköz, Oulai'ye kayarak müdahale yaptı ve sarı kart gördü. VAR hakemi pozisyonu izlemesi için hakemi çağırdı.

1'Karşılaşmaya Trabzonspor başladı.

Kayserispor - Trabzonspor ilk 11'ler

Zecorner Kayserispor: Bilal, Brenet, Semih, Denswil, Ramazan, Dorukhan, Benes, Makarov, Furkan, Cardoso, Chalov.

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Oulai, Ozan, Muci, Zubkov, Augusto, Onuachu