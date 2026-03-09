BIST 12.702
Mersin’de denizi kirleten gemiye 13 milyon lira ceza

Mersin Uluslararası Limanı'nda yakıt veya yük kalıntıları ile kirlenmiş denge suyunu denize boşalttığı tespit edilen gemiye 13 milyon 187 bin lira ceza uygulandı.

Mersin Uluslararası Limanı'nda konuşlu bir geminin, yakıt veya yük kalıntıları ile kirlenmiş denge suyunu denize boşalttığı tespit edildi.

Elektronik Gemi Denetim Sistemi'ndeki kontrollerde yapılan tespit üzerine, Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri harekete geçti.

Denizi kirlettiği gerekçesiyle gemiye 13 milyon 187 bin lira ceza kesildi.

Ayrıca gemi, rıhtıma bağlandı.

