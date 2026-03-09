BIST 12.702
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in görüşmesinde gündem ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. Görüşmede ana gündem ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş oldu.

Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgede kalıcı huzur ve istikrar için gayret göstermeye devam edeceğini belirtti.

İMHA EDİLEN FÜZE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye hava sahasına giren balistik mühimmatın etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

ALİYEV'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye hava sahasına giren ve imha edilen balistik mühimmat nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

