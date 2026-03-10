BIST 12.702
SPOR

Alanyaspor ile Gençlerbirliği puanları paylaştı

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Corendon Alanyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Mücadelede iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremezken karşılaşma 0-0’lık beraberlikle sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor - Natura Dünyası Gençlerbirliği karşılaşması 0-0 sona erdi.

49. dakika sağ kanattan gelişen Corendon Alanyaspor atağında Meschak'ın ceza sahası içerisine çevirdiği topu Goutas, boş pozisyondaki Mounie'ye gelmeden araya girerek engelledi.

59. dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi atağında Meschack, topu yerden ceza sahasına gönderdi. Ön direkte topla buluşan Hwang'ın şutunu kaleci Velho kurtardı.

79. dakikada Antalya ekibinin sağ kanattan Hadergjonaj'la kullandığı köşe vuruşunda, top ceza sahasına yöneldi. İyi yükselen Lima'nın kafa vuruşunu kaleci Velho kornere çeldi.

90+5. dakikada Corendon Alanyaspor'da Hadergjonaj'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda top savunmadan sekti. Ceza sahası dışında topla buluşan Ruan'ın sert şutunu kaleci Velho kurtardı.

