BIST 12.702
DOLAR 44,05
EURO 51,32
ALTIN 7.276,14
HABER /  GÜNCEL

Niğde'de apartmanda doğal gaz patlaması: 12 yaralı

Niğde'de apartmanda doğal gaz patlaması: 12 yaralı

Niğde’de bir apartmanda doğal gaz nedeniyle meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Selçuk Mahallesi'ndeki 14 katlı bir apartmanın 1'inci katında doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Büyük çapta hasar oluşan apartmanda, ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentte bulunan hastanelere kaldırıldı.

Çevrede tedbir alan ve binayı tahliye eden ekiplerin incelemesi devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Pakistan'da okullara 'yakıt' engeli! 3 hafta tatil...
Pakistan'da okullara 'yakıt' engeli! 3 hafta tatil...
Bir Süper Lig ekibi daha MHK'yı istifaya çağırdı
Bir Süper Lig ekibi daha MHK'yı istifaya çağırdı
Çin'den İran'ı kızdıracak açıklama: Açık açık "Saygı göster" dedi!
Çin'den İran'ı kızdıracak açıklama: Açık açık "Saygı göster" dedi!
Numan Kurtulmuş: Bu türbülansa Türkiye asla çekilemeyecektir
Numan Kurtulmuş: Bu türbülansa Türkiye asla çekilemeyecektir
Mersin’de denizi kirleten gemiye 13 milyon lira ceza
Mersin’de denizi kirleten gemiye 13 milyon lira ceza
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Avrupa köşeye sıkıştı: Putin'den teklif geldi
Avrupa köşeye sıkıştı: Putin'den teklif geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müzakere süreci mümkündür
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müzakere süreci mümkündür
Trump’tan İran kadın futbolcular için iltica çağrısı
Trump’tan İran kadın futbolcular için iltica çağrısı
Türkiye'den İran'a nota! Füze tepkisi
Türkiye'den İran'a nota! Füze tepkisi
Trabzonspor deplasmanda Kayserispor’u rahat geçti
Trabzonspor deplasmanda Kayserispor’u rahat geçti
Lübnan: İsrail saldırılarında can kaybı 486'ya yükseldi
Lübnan: İsrail saldırılarında can kaybı 486'ya yükseldi