ABD Başkanı Trump'tan savaş açıklaması! 'Büyük oranda bitti'

ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a saldırılarla ilgili şu ana kadar yaptığı açıklamalardan çok farklı bir açıklama geldi. Trump, "Bence savaş büyük ölçüde bitti." dedi.

ABD Başkanı Trump, CBS News'e verdiği röportajda, "Bence savaş büyük ölçüde bitti." ifadelerini kullandı.

TRUMP: 4-5 HAFTALIK ZAMAN ÇİZELGESİNİN ÇOK İLERİSİNDEYİZ

ABD-İsrail-İran arasındaki savaş tüm şiddetiyle devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'tan ezber bozan bir açıklama geldi. CBS News'e telefonla konuşan Trump, "Bence savaş büyük ölçüde bitti. Trump, aklında Hamaney'in yerine geçebilecek bir isim olduğunu da söyledi ancak kim olduğu konusunda ayrıntı vermedi." diye konuştu. Trump, aklında Hamaney'in yerine geçebilecek bir isim olduğunu da söyledi ancak kim olduğu konusunda ayrıntı vermedi.

ÖLEN ABD ASKERİ SAYISI 7

Öte yandan CENTCOM dün yaptığı açıklamada ölen ABD askeri sayısının arttığını belirterek şu ifadelere yer vermişti: "Dün gece, ABD'li bir asker, İran rejiminin Orta Doğu'daki ilk saldırıları sırasında aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti. Asker, 1 Mart'ta Suudi Arabistan Krallığı'ndaki ABD birliklerine yönelik bir saldırı yerinde ağır yaralanmıştı.

Bu, Epic Fury Operasyonu sırasında çatışmada hayatını kaybeden yedinci askerimizdir. Büyük çaplı muharebe operasyonları devam etmektedir. Şehit düşen askerin kimliği, yakınlarına haber verildikten 24 saat sonrasına kadar açıklanmayacaktır."

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney başta olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.