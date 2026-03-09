Trump konuştu! Petrol fiyatları 84 dolar seviyesine geriledi

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 114 doları aştıktan sonra 84 dolar seviyesine geriledi.Abone ol
Brent petrolün varil fiyatı yeni haftanın ilk gününde 114 doları aşarak Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
TSİ 22.40'ta 84 doların altını gören brent petrolün varil fiyatı TSİ 23.00'de yeniden 92 dolar seviyesine yükseldi.
Petrol fiyatlarının kısmen gerilemesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la savaşın yakında sona erebileceğini ima ederek, "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum. Donanmaları yok, iletişimleri yok, hava kuvvetleri yok" değerlendirmesi ile G7 ülkelerinin İran kaynaklı arz kesintilerini dengelemek amacıyla acil petrol rezervlerinin ortak kullanıma açılmasını görüşeceğine ilişkin haber akışı etkili oldu.