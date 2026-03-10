BIST 12.702
İsrail'den suikast tehdidi! Öldürecekleri yeni ismi açıkladılar

Savaşta 11. güne girilirken, İsrail cephesinden İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney için dikkat çeken mesajlar geldi. İsrail Meclis Başkanı Ohana, İsrail Enerji Bakanı Cohen ve Dışişleri Bakanı Sa'ar, Mücteba Hamaney'i suikastla tehdit etti. Eli Cohen "Mücteba Hamaney yürüyen bir ölü" ifadesini kullandı.

İsrailli üst düzey yetkililer, İran'da yeni lider seçilen Mücteba Hamaney'e suikast düzenleme tehdidinde bulundu. İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana, X hesabından yaptığı paylaşımda, İran ve Hamas Hareketi'nden İsrail tarafından yapılan suikastlarla öldürülmüş olan lider kadrosunun fotoğraflarını yayımladı. Ohana, Mücteba Hamaney'in resmini de listeye ekleyerek, "Onların yolunda ilerleyenler onların yolunda giderler." ifadelerini yazdı.

"Mücteba yürüyen bir ölü"

İsrail'de yerel yayın organlarından Kol Barama radyosuna konuşan İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen ise, katıldığı programda İran'ın yeni lideri için "Mücteba Hamaney yürüyen bir ölü" dedi.

Dışişleri Bakanı Saar: Bekleyip göreceksiniz

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, İran'da yeni lider seçilen Mücteba Hamaney'i de saldırılarla hedef alacakları imasında bulundu. Sa'ar, İran'ın yeni seçilen liderini de hedef alacakları tehdidinde bulunarak, "Bekleyip göreceksiniz." ifadesini kullandı.

Bakan Sa'ar, suikast tehdidinde bulunduğu Mücteba Hamaney'in ABD ile birlikte 28 Şubat'ta düzenledikleri hava saldırısında öldürdükleri babası Ayetullah Ali Hamaney gibi "ABD ve Batı karşıtı bir politika sürdürdüğünü" belirtti.

Sa'ar, İran yönetimi içinde görüş ayrılıkları olduğunu söyleyerek, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın İran tarafından saldırıya uğrayan komşu ülkelerden özür dilediğini ancak İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın ABD üslerinin bulunduğu bölge ülkelerine saldırılara devam edecekleri yönünde açıklamalar yaptığını aktardı. Tahran'da "sertlik yanlılarının ipleri elinde tuttuğunu" iddia eden Sa'ar, saldırılar düzenledikleri mevcut İran yönetimiyle müzakere masasına oturmayacaklarını belirtti.

