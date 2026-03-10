BIST 12.702
DOLAR 44,07
EURO 51,31
ALTIN 7.337,88
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 13 zanlı yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 13 zanlı yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı faaliyet yürüttükleri ve sosyal medya aracılığıyla propaganda yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda terör örgütüyle iltisaklı faaliyet yürüten ve sosyal medya kanalları aracılığıyla propaganda yapan şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
İran'ın savaşın durması için tek bir şartı var
İran'ın savaşın durması için tek bir şartı var
MEB öğretmenlere sordu! Çıkan oran şaşırttı: O soru sonrası ara tatil kalkıyor mu?
MEB öğretmenlere sordu! Çıkan oran şaşırttı: O soru sonrası ara tatil kalkıyor mu?
Kuveyt'ten hava savunma açıklaması: Sorumluluk bölgemizdeki 6 İHA'yı düşürdük
Kuveyt'ten hava savunma açıklaması: Sorumluluk bölgemizdeki 6 İHA'yı düşürdük
Maaşlarda kesinti, haftada 4 gün mesai! O ülkenin ekonomisi çöktü
Maaşlarda kesinti, haftada 4 gün mesai! O ülkenin ekonomisi çöktü
İmamoğlu'nun avukatı ortaya attı CHP'liler peşinden koştu gerçek ortaya çıktı
İmamoğlu'nun avukatı ortaya attı CHP'liler peşinden koştu gerçek ortaya çıktı
Hürmüz restleşmesi büyüyor! Trump'tan İran'a tehdit "20 kat daha sert" saldırı yanıtı
Hürmüz restleşmesi büyüyor! Trump'tan İran'a tehdit "20 kat daha sert" saldırı yanıtı
İran'dan Arap ülkelerine 3 bin 95 füze ve İHA saldırısı
İran'dan Arap ülkelerine 3 bin 95 füze ve İHA saldırısı
İran'dan Trump'ın "İran'ın gücü sona erdi" sözüne yanıt
İran'dan Trump'ın "İran'ın gücü sona erdi" sözüne yanıt
Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda İsrail'e ait bir tankı vurdu
Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda İsrail'e ait bir tankı vurdu
İran medyası Hürmüz Boğazı'nda bekleyen gemilerin görüntülerini paylaştı
İran medyası Hürmüz Boğazı'nda bekleyen gemilerin görüntülerini paylaştı
Arne Slot Galatasaray maçı öncesi en çok çekindiği isimleri açıkladı!
Arne Slot Galatasaray maçı öncesi en çok çekindiği isimleri açıkladı!
Alanyaspor ile Gençlerbirliği puanları paylaştı
Alanyaspor ile Gençlerbirliği puanları paylaştı