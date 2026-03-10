İmamoğlu'nun avukatı ortaya attı CHP'liler peşinden koştu gerçek ortaya çıktı

İBB davasının ilk duruymasına sanık avukatının savunma yapacak sanıkların listesinin kendilerine verilmediğini Yeni Şafak’ta haber olduğunu iddiası damga vurdu. CHP'llerin gün boyu sosyal medyada paylaştığı liste iddiasının Yeni Şafak'ta olmadığı ortaya çıktı. Gazeteci Barış Yarkadaş, "Koca CHP bir avukatın yalanı üzerine boşa düştü. Bu nasıl bir ciddiyetsizliktir. CHP’yi İmamoğlu’nun avukatı mı yönetiyor” dedi.

"İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne ilişkin davada 107'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması dün yapıldı.

Duruşma sırasında sanık avukatlarından Yiğit Gökçehan Koçoğlu, mahkeme başkanına hitaben savunma sıralamasına ilişkin listenin Yeni Şafak’ta yayımlandığını öne sürdü.

Bu sözlerin ardından izleyiciler bölümünde bulunan bazı milletvekilleri ve sanık yakınlarının da bulunduğu salonda tepkiler yükseldi. Tartışmaların artması üzerine mahkeme heyeti, izleyici bölümünün boşaltılması talimatını verdi. İzleyicilerin salonu terk etmemesi üzerine heyet duruşmaya ara vererek salondan ayrıldı.

Bu iddianın ardından CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Parti Meclis Üyesi Bahadır Erdem başta olmak üzere pek çok CHP’li isimler sosyal medya üzerinden Yeni Şafak’ı ve muhabirimiz Burak Doğan’ı hedef alan paylaşımlar yaptı.

Mahmut Tanal hemen paylaştı

CHP’li Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İfade verme sırasını gösteren duruşma listesi avukatlara verilmedi. Ancak aynı liste dün Yeni Şafak’ta yayımlandı. Avukatlar ‘Bu liste gazetede var, neden bize verilmiyor?’ diye sorunca mahkeme duruşmaya ara verip salonun boşaltılmasını istedi” ifadelerini kullandı.

CHP'liler hedef gösterdi

CHP PM Üyesi Bahadır Erdem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İBB davasında bir hafta boyunca talep edilmesine rağmen son güne kadar avukatlara verilmeyen sanık listesi Yeni Şafak muhabirine veriliyor. AKP Türkiyesinin yargı düzeni” ifadelerini kullanarak hem Yeni Şafak’ı hem de gazetenin muhabirini hedef aldı.

Listenin yayınlanmadığı ortaya çıkınca paylaşımların bir kısmı silindi

Bu asılsız iddiayı destekleyen CHP’li isimlere milletvekilleri, meclis üyeleri, gazeteciler ve avukatlar da katıldı. Ancak kısa süre içinde Yeni Şafak’ta savunma sıralamasına ilişkin herhangi bir listenin yayımlanmadığının ortaya çıkması üzerine, söz konusu iddialara destek veren paylaşımların bir kısmı sosyal medyadan silindi.

Barış Yarkadaş: CHP’yi İmamoğlu’nun avukatı mı yönetiyor

Söz konuşu iddialara yönelik konuşan Gazeteci Barış Yarkadaş ise, “Yeni Şafak, öyle bir liste yayımlamadığını ispatladı. Bunun üzerine İmamoğlu’nun avukatı ve ona inanıp bu yalanı yayan gazeteciler twitlerini sildi. Avukatın yalan söylediği ortaya çıktı. Koca CHP bir avukatın yalanı üzerine boşa düştü. Bu nasıl bir ciddiyetsizliktir. CHP’yi İmamoğlu’nun avukatı mı yönetiyor” ifadelerini kullandı.

Emin Pazarcı: Şerefli biri de "var" diyip gösteremiyor

Öte yandan liste yalanına bir tepki de gazeteci Emin Pazarcı'dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Pazarcı, "Yine yalan üzerine kurdular senaryoyu... "Bize verilmeyen Yeni Şafak'a verildi, Yeni Şafak liste yayınladı" diye duruşma salonunu karıştırdılar. Yok böyle bir liste. Suçladıkları kişi, "Yayınlamadım, şerefi olan ispat etsin" diyor. Şerefli biri de "var" diyip gösteremiyor. Ama ıslarla "Yeni Şafak liste yayınladı" demeye devam ediyorlar..." ifadelerine yer verdi.