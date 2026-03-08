Hasan Can Kaya bu kez sert kayaya çarptı: O sözler şehri birbirine kattı!
"Konuşanlar" programının sevilen ismi Hasan Can Kaya, bu kez sert kayaya çarptı. Programına katılan Batmanlı bir genç kızla girdiği diyalog sosyal medyada çığ gibi büyüdü. Ünlü komedyenin mizah sınırlarını zorlayan ifadeleri, Batmanlıları ayağa kaldırdı. İşte o tartışmalı anların perde arkası...
Hasan Can Kaya'nın Batmanlı izleyicisiyle girdiği diyalog sosyal medyayı salladı. Ünlü komedyenin o sözleri sosyal medyada çığ olup büyüyen tepkilerin hedefi oldu. İşte bir kenti ayağa kaldıran o anların detayları...
Komedyen Hasan Can Kaya, bu kez programına konuk olan genç kızla yaşadığı diyalogla gündem oldu. Programda mikrofonu alan genç kıza nereli olduğunu soran Hasan Can, "Batman" yanıtını alınca kısa süreli şaşkınlık yaşadı.
"HAYATIM SEN NASIL BATMANLISIN?"
Bahar isimli genç kıza "Sen Batmanlı mısın?" sorusunu yönelten Hasan Can, "Hayatım sen nasıl Batmanlısın öyle? Bir arkanı görsene görsünler. Arkadaşlar Batmanlı ama aşırı batılı duruyor" ifadelerine yer verdi.
BATMANLILAR RAHATSIZ OLDU
Sosyal medyada Batman sayfalarında bu üslubundan dolayı Hasan Can Kaya'ya tepki var.