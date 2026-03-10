BIST 12.973
HABER /  MEDYA

Türkiye'ye yönelen İran füzeleriyle ilgili çarpıcı iddia

İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik füze imha edildi. İki ülkenin karşı karşıya getirilmek istendiğine dikkat çeken yazar Talat Atilla, yazısında İsrail'in füzelerin yönünü değiştiren sistemleri kullabileceğini söyleyen uzmanların görüşlerine yer verdi.

İran'dan dün ateşlenen füze, Akdeniz'de konuşlu NATO unsurları tarafından etkisiz hale getirildi. Mühimmatın parçaları Gaziantep'te boş araziye düştü.

Yoğun saldırılar altındaki İran'ın, Türkiye'yi karşısına alacak adımlar atması kafaları karıştırdı.

ABD- İsrail'in Türkiye'yi savaşın içine çekmeye, bu şartları oluşturmaya çalıştığına dair yorumlar yapıldı.

"Yönleri değiştirilebiliyor"

Türkiye'nin savaş çekilme tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken yazı yazar Talat Atilla'dan geldi. Atilla, füzelerle ilgili uzmanlarla konuştu, kuşkuyu aşan emareleri yazısında paylaştı:

"Uzmanlara göre modern füzelerin çoğu hedefini GPS, radar veya kızılötesi sensörlerle bulur. 

Bu sistemler GPS karıştırma (jamming) GPS yanıltma (spoofing) ve radar karıştırma gibi yöntemlerle füzeleri şaşırtılabilir veya rotadan sapabilir. Füzeler tamamen “kontrol edilip geri çevrilen” araçlar değil ama elektronik karıştırma, sahte hedef ve savunma sistemleriyle yönleri değiştirilebiliyor.

Türkiye'yi İran'dan gelen füzelere karşı ihtiyatlı yapan, ABD ve İsrail kanadının özellikle Jamming ve Spoofing sistemleri ile bizi İran ile karşı karşıya getirme ihtimal ve gayretleri...

Elbette, İran'daki otorite bulanıklığı da Türkiye’nin radarında.
Özetle....
Savaşa bulaşmadan süreci atlatabilirsek bu Türkiye’nin son 50 yıldaki en büyük başarılarından birisi olacak.. Durum o kadar ciddi görünüyor."

