BIST 12.973
DOLAR 44,05
EURO 51,39
ALTIN 7.336,12
HABER /  SPOR

Şampiyonlar liginde dev kapışma! Galatasaray–Liverpool maçının 11’leri

Şampiyonlar liginde dev kapışma! Galatasaray–Liverpool maçının 11’leri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde UEFA Champions League son 16 turunda Galatasaray, bu akşam sahasında Liverpool’u konuk edecek. Dev karşılaşma öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen muhtemel 11’leri netleşmeye başladı.

Abone ol

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u ağırlayacak.

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda bu sezon lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, son 16 play-off etabına yükseldi. Bu turda İtalyan temsilcisi Juventus ile eşleşen Galatasaray, ilk maçı sahasında 5-2 kazanırken deplasmanda uzatmalar sonunda 3-2 mağlup olsa da adını son 16'ya yazdıran ekip oldu.

Liverpool ise "Devler Ligi"nde oynadığı 8 müsabakada 6 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. "Kırmızılar" 36 takımlı lig etabını 3. sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

GALATASARAY - LIVERPOOL

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Uğurcan, Boey, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Barış, Sara, Lang, Osimhen.

LIVERPOOL: Mamardashvili, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Gravenberch, Salah, Szoboszlai, Gakpo, Ekitike.

STAT: Rams Park
HAKEM: Jesus Gil Manzano
SAAT: 20:45
YAYIN: TRT 1 / Tabii

LİG ETABINDAKİ MÜCADELEYİ GALATASARAY KAZANMIŞTI

Sarı-kırmızılı ekip, lig etabında karşılaştığı Liverpool'u 1-0 yenmişti. Söz konusu müsabakada golü sarı-kırmızılı temsilcimizin golünü 16. dakikada Victor Osimhen penaltıdan kaydetmişti.

CİMBOM TAM KADRO

Galatasaray, Liverpool müsabakasına tam kadro çıkacak.

Sakat ve cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, geniş kadronun avantajından faydalanabilecek. Galatasaray'da sadece UEFA kadrosunda yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner, forma giyemeyecek.

LIVERPOOL'DA 5 ÖNEMLİ EKSİK

Liverpool, bu dev maçın kamp kadrosunu dün açıkladı.

Merseyside ekibinde Alisson Becker, kadroda yer almadı. Brezilyalı eldiven, sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Liverpool'da Alisson Becker dışında, Conor Bradley, Wataru Endo, Federico Chiesa ve Alexander Isak da Galatasaray maçı kadrosunda yer almıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Trump duyurdu: Avustralya'dan İranlı kadın futbolculara "iltica hakkı"
Trump duyurdu: Avustralya'dan İranlı kadın futbolculara "iltica hakkı"
Reçete şebekesine operasyon. 23 şüpheli gözaltına alındı
Reçete şebekesine operasyon. 23 şüpheli gözaltına alındı
MSB'den flaş patriot açıklaması! Malatya'ya konuşlandırıldı
MSB'den flaş patriot açıklaması! Malatya'ya konuşlandırıldı
Milli Savunma Bakanı Güler, Katar Başbakan Yardımcısı Al Sani ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Güler, Katar Başbakan Yardımcısı Al Sani ile telefonda görüştü
Cihat Yaycı neler diyor böyle! İran'da Türkler'i katledecekler BİP projesi iddiası
Cihat Yaycı neler diyor böyle! İran'da Türkler'i katledecekler BİP projesi iddiası
Halkbank'tan ABD'deki dava sürecine ilişkin açıklama
Halkbank'tan ABD'deki dava sürecine ilişkin açıklama
İstanbul merkezli "ilaç komisyonu" operasyonu: 26 gözaltı
İstanbul merkezli "ilaç komisyonu" operasyonu: 26 gözaltı
Azerbaycan'dan İran'a destek! İnsani yardım gönderdi...
Azerbaycan'dan İran'a destek! İnsani yardım gönderdi...
İzmir'de ücret meselesi nedeniyle taksi şoförünü öldüren şüpheli yakalandı
İzmir'de ücret meselesi nedeniyle taksi şoförünü öldüren şüpheli yakalandı
İsrail'den suikast tehdidi! Öldürecekleri yeni ismi açıkladılar
İsrail'den suikast tehdidi! Öldürecekleri yeni ismi açıkladılar
Büyük ölçüde bitti demişti! İran tamamen yenilene kadar durmayacağız
Büyük ölçüde bitti demişti! İran tamamen yenilene kadar durmayacağız
BAE, Irak'taki konsolosluk binasına İHA saldırsı düzenlendiğini açıkladı
BAE, Irak'taki konsolosluk binasına İHA saldırsı düzenlendiğini açıkladı