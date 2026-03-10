Şampiyonlar liginde dev kapışma! Galatasaray–Liverpool maçının 11’leri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde UEFA Champions League son 16 turunda Galatasaray, bu akşam sahasında Liverpool’u konuk edecek. Dev karşılaşma öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen muhtemel 11’leri netleşmeye başladı.

Abone ol

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u ağırlayacak.

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda bu sezon lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, son 16 play-off etabına yükseldi. Bu turda İtalyan temsilcisi Juventus ile eşleşen Galatasaray, ilk maçı sahasında 5-2 kazanırken deplasmanda uzatmalar sonunda 3-2 mağlup olsa da adını son 16'ya yazdıran ekip oldu.

Liverpool ise "Devler Ligi"nde oynadığı 8 müsabakada 6 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. "Kırmızılar" 36 takımlı lig etabını 3. sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

GALATASARAY - LIVERPOOL

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Uğurcan, Boey, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Barış, Sara, Lang, Osimhen.

LIVERPOOL: Mamardashvili, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Gravenberch, Salah, Szoboszlai, Gakpo, Ekitike.

STAT: Rams Park

HAKEM: Jesus Gil Manzano

SAAT: 20:45

YAYIN: TRT 1 / Tabii

LİG ETABINDAKİ MÜCADELEYİ GALATASARAY KAZANMIŞTI

Sarı-kırmızılı ekip, lig etabında karşılaştığı Liverpool'u 1-0 yenmişti. Söz konusu müsabakada golü sarı-kırmızılı temsilcimizin golünü 16. dakikada Victor Osimhen penaltıdan kaydetmişti.

CİMBOM TAM KADRO

Galatasaray, Liverpool müsabakasına tam kadro çıkacak.

Sakat ve cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, geniş kadronun avantajından faydalanabilecek. Galatasaray'da sadece UEFA kadrosunda yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner, forma giyemeyecek.

LIVERPOOL'DA 5 ÖNEMLİ EKSİK

Liverpool, bu dev maçın kamp kadrosunu dün açıkladı.

Merseyside ekibinde Alisson Becker, kadroda yer almadı. Brezilyalı eldiven, sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Liverpool'da Alisson Becker dışında, Conor Bradley, Wataru Endo, Federico Chiesa ve Alexander Isak da Galatasaray maçı kadrosunda yer almıyor.