Victor Osimhen'e taraftardan unutamayacağı bir jest! Özel kareografi hazırlanıyor...

Galatasaraylı taraftarlar, Liverpool maçı öncesi Victor Osimhen'e özel koreografi yapacak.

Victor Osimhen'e taraftardan unutamayacağı bir jest! Özel kareografi hazırlanıyor... - Resim: 1

Juventus'u tur dışına iten Victor Osimhen 13 gole ulaşarak Galatasaray'ın Avrupa kupalarında en çok gol atan yabancısı olmuştu.

Victor Osimhen'e taraftardan unutamayacağı bir jest! Özel kareografi hazırlanıyor... - Resim: 2

Grup aşamasında Liverpool'u boş geçmeyen Nijeryalı forvet, son 16 eşleşmesinde Aslan'ın en güvendiği isim konumunda.

Victor Osimhen'e taraftardan unutamayacağı bir jest! Özel kareografi hazırlanıyor... - Resim: 3

MOTİVE EDİLECEK

Sarı-kırmızılı taraftarlar da tecrübeli golcüyü Liverpool'a motive edecek. Dev maç öncesinde kale arkası tribünde Osimhen'e özel koreografiye imza atılacak.

Victor Osimhen'e taraftardan unutamayacağı bir jest! Özel kareografi hazırlanıyor... - Resim: 4

Yıldız oyuncuya görsel şovla destek verilecek. Maçın biletleri tamamen tükenirken tribün grupları da taraftara çağrı yaptı.

