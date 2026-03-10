Victor Osimhen'e taraftardan unutamayacağı bir jest! Özel kareografi hazırlanıyor...
Galatasaraylı taraftarlar, Liverpool maçı öncesi Victor Osimhen'e özel koreografi yapacak.
Juventus'u tur dışına iten Victor Osimhen 13 gole ulaşarak Galatasaray'ın Avrupa kupalarında en çok gol atan yabancısı olmuştu.
Grup aşamasında Liverpool'u boş geçmeyen Nijeryalı forvet, son 16 eşleşmesinde Aslan'ın en güvendiği isim konumunda.
MOTİVE EDİLECEK
Sarı-kırmızılı taraftarlar da tecrübeli golcüyü Liverpool'a motive edecek. Dev maç öncesinde kale arkası tribünde Osimhen'e özel koreografiye imza atılacak.
Yıldız oyuncuya görsel şovla destek verilecek. Maçın biletleri tamamen tükenirken tribün grupları da taraftara çağrı yaptı.
