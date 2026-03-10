Galatasaray-Liverpool maçı öncesi Başkan Dursun Özbek'ten tarihi karar

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanacak son 16 turu eşleşmesi öncesi takımı motive edecek önemli bir prim kararı aldı. Sarı-kırmızılı yönetim, tur atlanması halinde futbolculara dev bir ödül verecek.