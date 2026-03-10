BIST 12.973
DOLAR 44,05
EURO 51,39
ALTIN 7.336,12

Galatasaray-Liverpool maçı öncesi Başkan Dursun Özbek'ten tarihi karar

Galatasaray-Liverpool maçı öncesi Başkan Dursun Özbek'ten tarihi karar

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanacak son 16 turu eşleşmesi öncesi futbolcuları motive etmek adına önemli bir prim kararı aldı. Tur atlanması durumunda futbolculara büyük bir ödül verilecek.

Galatasaray-Liverpool maçı öncesi Başkan Dursun Özbek'ten tarihi karar - Resim: 1

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanacak son 16 turu eşleşmesi öncesi takımı motive edecek önemli bir prim kararı aldı. Sarı-kırmızılı yönetim, tur atlanması halinde futbolculara dev bir ödül verecek.

19
Galatasaray-Liverpool maçı öncesi Başkan Dursun Özbek'ten tarihi karar - Resim: 2

Juventus ve Beşiktaş maçları için 3.5 milyon euro

Galatasaray yönetimi, play-off turunda Juventus'un elenmesinin ardından oyunculara büyük bir prim dağıttı. Juventus ve Beşiktaş maçlarının ardından sarı-kırmızılı futbolculara toplam 3.5 milyon euro prim ödendiği öğrenildi.

29
Galatasaray-Liverpool maçı öncesi Başkan Dursun Özbek'ten tarihi karar - Resim: 3

Liverpool turu için dev ödül

Sarı-kırmızılı yönetim, Liverpool'un elenmesi durumunda takıma daha büyük bir prim verilmesi yönünde karar aldı. Yönetimin bu hamlesiyle futbolcuların kritik eşleşme öncesi ekstra motive edilmesi hedefleniyor.

39
Galatasaray-Liverpool maçı öncesi Başkan Dursun Özbek'ten tarihi karar - Resim: 4

UEFA'dan büyük gelir

Galatasaray, play-off turunda Juventus'u eleyerek UEFA'dan 11 milyon Euro'luk bonus kazandı. Bu ödemenin 27 Mart'ta kulübün hesabına yatırılması bekleniyor.

49