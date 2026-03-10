Galatasaray-Liverpool maçı öncesi Başkan Dursun Özbek'ten tarihi karar
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanacak son 16 turu eşleşmesi öncesi futbolcuları motive etmek adına önemli bir prim kararı aldı. Tur atlanması durumunda futbolculara büyük bir ödül verilecek.
Juventus ve Beşiktaş maçları için 3.5 milyon euro
Galatasaray yönetimi, play-off turunda Juventus'un elenmesinin ardından oyunculara büyük bir prim dağıttı. Juventus ve Beşiktaş maçlarının ardından sarı-kırmızılı futbolculara toplam 3.5 milyon euro prim ödendiği öğrenildi.
Liverpool turu için dev ödül
Sarı-kırmızılı yönetim, Liverpool'un elenmesi durumunda takıma daha büyük bir prim verilmesi yönünde karar aldı. Yönetimin bu hamlesiyle futbolcuların kritik eşleşme öncesi ekstra motive edilmesi hedefleniyor.
UEFA'dan büyük gelir
Galatasaray, play-off turunda Juventus'u eleyerek UEFA'dan 11 milyon Euro'luk bonus kazandı. Bu ödemenin 27 Mart'ta kulübün hesabına yatırılması bekleniyor.