BIST 12.952
DOLAR 44,06
EURO 51,32
ALTIN 7.333,14
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul merkezli "ilaç komisyonu" operasyonu: 26 gözaltı

İstanbul merkezli "ilaç komisyonu" operasyonu: 26 gözaltı

İstanbul ve Tokat'ta düzenlenen ilaç komisyonu operasyonunda, hastane görevlileri ve eczane çalışanlarının da aralarında bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, bazı eczanelerle anlaşan ya da orada çalışan şüphelilerin, bir şehir hastanesinde görevli veri girişinden sorumlu personel ile ortak hareket ettiğini belirledi.

Şüphelilerin, hastanede takip ettikleri hastaları işlemlerinde yardımcı olma bahanesiyle piyasa fiyatları yüksek olan ilaçları fazladan reçete ederek anlaşmalı eczanelere yönlendirdikleri ve bu işlemden komisyon aldıkları tespit edildi.

Ekipler, hastaların bilgisi dışında reçetelere fazla yazılan yüksek fiyatlı ve SGK'ye fatura edilen ilaçların, şüphelilerce müşterek hareket ettikleri eczanelerden temin edilerek üçüncü kişilere el altından satıldığını ortaya çıkardı.

Şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, İstanbul ve Tokat'ta düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 26 zanlıyı yakaladı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Azerbaycan'dan İran'a destek! İnsani yardım gönderdi...
Azerbaycan'dan İran'a destek! İnsani yardım gönderdi...
İzmir'de ücret meselesi nedeniyle taksi şoförünü öldüren şüpheli yakalandı
İzmir'de ücret meselesi nedeniyle taksi şoförünü öldüren şüpheli yakalandı
İsrail'den suikast tehdidi! Öldürecekleri yeni ismi açıkladılar
İsrail'den suikast tehdidi! Öldürecekleri yeni ismi açıkladılar
Büyük ölçüde bitti demişti! İran tamamen yenilene kadar durmayacağız
Büyük ölçüde bitti demişti! İran tamamen yenilene kadar durmayacağız
BAE, Irak'taki konsolosluk binasına İHA saldırsı düzenlendiğini açıkladı
BAE, Irak'taki konsolosluk binasına İHA saldırsı düzenlendiğini açıkladı
EPDK elektrik, petrol ve LPG piyasalarında 21 lisans verdi
EPDK elektrik, petrol ve LPG piyasalarında 21 lisans verdi
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 13 zanlı yakalandı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 13 zanlı yakalandı
İran'ın savaşın durması için tek bir şartı var
İran'ın savaşın durması için tek bir şartı var
MEB öğretmenlere sordu! Çıkan oran şaşırttı: O soru sonrası ara tatil kalkıyor mu?
MEB öğretmenlere sordu! Çıkan oran şaşırttı: O soru sonrası ara tatil kalkıyor mu?
Kuveyt'ten hava savunma açıklaması: Sorumluluk bölgemizdeki 6 İHA'yı düşürdük
Kuveyt'ten hava savunma açıklaması: Sorumluluk bölgemizdeki 6 İHA'yı düşürdük
Maaşlarda kesinti, haftada 4 gün mesai! O ülkenin ekonomisi çöktü
Maaşlarda kesinti, haftada 4 gün mesai! O ülkenin ekonomisi çöktü
İmamoğlu'nun avukatı ortaya attı CHP'liler peşinden koştu gerçek ortaya çıktı
İmamoğlu'nun avukatı ortaya attı CHP'liler peşinden koştu gerçek ortaya çıktı