Yapay zekadan Galatasaray - Liverpool maçı için tahmin! Final ihtimali...
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam RAMS Park’ta oynanacak dev Galatasaray - Liverpool eşleşmesi öncesi yapay zeka tarafından 100 bin simülasyon yapıldı, sonuçlar ise çok şaşırttı. Cimbom’un çeyrek final, yarı final ve şampiyonluk yolundaki tüm yüzdeleri belli oldu. İşte Galatasaray’ın final senaryosu...
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiliz devi Liverpool’u RAMS Park’ta ağırlamaya hazırlanıyor. Bu akşam oynanacak dev randevu öncesi, futbol dünyasının kalbi İstanbul’da atarken; Yapay zeka tarafından hazırlanan dev simülasyon sonuçları sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
Tam 100 bin farklı senaryonun test edildiği karmaşık olasılık hesaplamalarına göre; Galatasaray’ın tur şansı ve Avrupa’nın zirvesine giden yoldaki ihtimalleri tek tek belirlendi.
RAMS PARK’TA ASLAN BİR ADIM ÖNDE!
Zorlu eşleşmenin ilk ayağında Galatasaray’ın ev sahibi avantajı rakamlara da yansıdı. Yapılan detaylı analize göre, sarı-kırmızılıların ilk maçtan galibiyetle ayrılma ihtimali %44.38 olarak öngörülüyor. Konuk ekip Liverpool’un kazanma şansı %33.05’te kalırken, beraberlik ihtimali ise %22.56 olarak hesaplandı. Ancak iki ayaklı eleme sisteminde Liverpool’un Anfield avantajı da hesaba katıldığında, Galatasaray’ın adını çeyrek finale yazdırma oranı %38 olarak dikkat çekiyor.
GALATASARAY’IN KUPA YOLCULUĞU: ADIM ADIM İHTİMALLER
Cimbom’un Avrupa’nın devlerine karşı vereceği mücadelede tur ilerledikçe oranlar şu şekilde şekilleniyor:
Yarı Final: %15
Final: %6
Şampiyonluk: %1.7
DEVLER LİGİ'NDE FAVORİ KİM? ŞAMPİYONLUK LİSTESİ ŞAŞIRTTI!
Turnuvanın genel tablosuna bakıldığında ise İngiliz ekiplerinin ağırlığı hissediliyor. Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürmesi en muhtemel takımlar sıralamasında Manchester City zirveyi kimseye bırakmadı:
Manchester City: %19.2
Real Madrid: %16.8
Bayern Münih: %14.6
Arsenal: %12.1
Liverpool: %9.7
Barcelona: %8.6
PSG: %7.4
Chelsea %5.2
Atletico Madrid %3.6
Galatasaray: %1.7... Diğer takımlar toplamı %1.1