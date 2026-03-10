Yapay zekadan Galatasaray - Liverpool maçı için tahmin! Final ihtimali...

RAMS PARK’TA ASLAN BİR ADIM ÖNDE!

Zorlu eşleşmenin ilk ayağında Galatasaray’ın ev sahibi avantajı rakamlara da yansıdı. Yapılan detaylı analize göre, sarı-kırmızılıların ilk maçtan galibiyetle ayrılma ihtimali %44.38 olarak öngörülüyor. Konuk ekip Liverpool’un kazanma şansı %33.05’te kalırken, beraberlik ihtimali ise %22.56 olarak hesaplandı. Ancak iki ayaklı eleme sisteminde Liverpool’un Anfield avantajı da hesaba katıldığında, Galatasaray’ın adını çeyrek finale yazdırma oranı %38 olarak dikkat çekiyor.