Cihat Yaycı neler diyor böyle! İran'da Türkler'i katledecekler BİP projesi iddiası

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Youtube'da yayınlanan bir programda İran savaşının perde arkasında yaşanan çok tehlikeli bir senaryoyu anlattı. Büyük Ortadoğu Projesi'nin (BOP) yerine gelen yeni plan BİP yani Büyük İsrail Projesi. Cihat Yaycı harita da çizdi, dediğine göre İran'ın Türk nüfusunun yaşadığı bölgelere Kürt terör örgütü PJAK yerleşti ve katliama hazırlanıyorlar. Cihat Yaycı, Türkiye dışında Azerbaycan'ın da hedefte olduğunu söyledi.

Öğretim üyesi ve emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Youtube'da katıldığı bir programda İran savaşının görünmeyen yüzüne dair çarpıcı bir analiz ortaya koydu. PKK'nın 2009 yılındaki çözüm sürecinde güçlerini Türkiye'den çekip Suriye'ye aktardığını ve ülkenin bir bölümünü işgal ettiğini hatırlatan Cihat Yaycı, İran savaşında da aynı senaryonun uygulandığını söyledi. Bu kez yeni çözüm süreci ile hem Türkiye'den hem Suriye'den çekilen örgüt mensupları PJAK çatısı altında İran'a gönderildi. Plan Suriye'de olduğu gibi savaştan faydalanıp İran'dan toprak koparmak.

URUMİYE'DE KATLİAM YAPACAKLAR

Cihat Yaycı'nın dediğine göre, PJAK İran'da Batı Azerbaycan bölgesine silahlarıyla birlikte yerleşti. Türk kenti Urumiye'ye yerleşen PJAK teröristleri Cihat Yaycı'nın iddiasına göre silahsız halka karşı katliama hazırlanıyor. Yaycı şunları söyledi:

-Şimdi Urumiye'nin Sulduz diye bir ilçesi var. Sulduz'da ve Urumiye'nin bir kaç ilçesinde Türkler'e karşı katliama başlamak üzere olduklarına dair bana bilgiler geldi İran'daki insanlardan. Ordaki Türk halkı korku içinde.

AZERBAYCAN'I UYARIYORUM PETROL İÇİN GELİYORLAR

Cihat Yaycı, PKK, YPG ve PJAK'ın İsrail ve ABD'nin siyonist emellerinin aparatı olduğunu belirterek, Azerbaycan'ı şöyle uyardı:

-Azerbaycanlı kardeşlerime sesleniyorum. Bundan sonra terör size gelecek.

-İran'a yerleşen PJAK Irak, Türkiye ve Suriye'de yaptığı gibi size doğru geliyor. Çünkü sizde petrol var. O petrolü o doğalgazı kesinlikle almak isteyeceklerdir.

-Bu İsrail ve Siyonistlerin Amerika'nın da dostluğu yoktur. Onlara güvenmeyin, onlar yarın bir gün sizin topraklarınıza huzursuzluk çıkartacaklardır. Azerbaycan'ın bu PJAK faaliyetlerine karşı dikkatli olması gerekiyor.

İÇ ÇATIŞMA ÇIKACAK

-İran yönetiminin bu PJAK'a bir şey yapacağı yok. Burda Türkler'in organize olması lazım. Onlar (PJAK) silahlıysa, bunlarda silahlanmalıdır.

-İran'da PJAK'lıların yerleştirildiği bölgelerde iç çatışma çıkacak.

-Irak'ta Türkmenler silahsız PKK silahlıydı, Suriye'de Türkmenler silahsız YPG silahlıydı... Silahlarıyla her yeri teröristana çevirdiler. Türklerin ellerindeki malları mülkleri aldılar. Kerkük'ün durumunu, Suriye'nin durumunu görüyorsunuz. İran'da Batı Azerbaycan'ın durumu da aynı şekle dönüyor.

-Hep aynı model uygulanıyor. Daha önce Irak'ta ne olduysa, Suriye'de de o oldu, bugün İran'da da bu olacaktır.

BUNUN ADI BİP PROJESİ



Cihat Yaycı, Suriye, Irak ve şimdi de İran'dan koparılacak topraklar üzerinde sanıldığı gibi Kürdistan değil devleti değil Siyonistan devletinin kurulacağını öne sürdü şöyle dedi:

-Bütün mesele Türkiye'de dahil olmak üzere bölgede bir -halkımızı Kürdistan diye kandırıyorlar, hayır PJAK'ı kim kullanıyor - ABD israil kullanıyor. Bunun adı Siyonistan'dır.