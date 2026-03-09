Füze liginde devler yarışı! Türkiye’nin balistik füzesi var mı, envanterdeki füze sayısı herkesi şaşırttı!
Üçüncü Dünya Savaşı senaryolarının sıkça konuşulduğu günümüzde, ülkelerin vuruş gücü yeniden mercek altında. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) 2026 yılı verileri, küresel füze yarışında dengelerin değiştiğini gösteriyor. İşte envanter sayısına göre dünyanın füze devleri ve Türkiye’nin bu listedeki kritik konumu...
Savaş çanlarının ve jeopolitik gerilimlerin gölgesinde, ülkelerin "vuruş kapasitesi" hayati bir önem kazandı. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) Mart 2026 tarihli son raporu, küresel füze haritasındaki çarpıcı değişimi gözler önüne seriyor. İşte envanter sayısına göre dünyanın füze devleri ve Türkiye’nin bu listedeki yeri...
SIPRI verilerine göre balistik füze envanterine sahip ülkeler ve tahmini füze sayıları şu şekilde sıralanıyor:
Çin: 3100 Füze
Rusya: 1400 Füze
Amerika Birleşik Devletleri: 1300 Füze
Kuzey Kore: 1000 Füze
İsrail: 850 Füze
İran: 800 Füze
Türkiye: 322 Füze
Güney Kore: 190 Füze
Mısır: 190 Füze
Yunanistan: 165 Füze
Pakistan: 126 Füze
Belarus: 98 Füze
Hindistan: 80 Füze
Birleşik Krallık: 64 Füze
Fransa: 64 Füze
Suudi Arabistan: 40 Füze
Vietnam: 24 Füze
Irak: 18 Füze
Yemen: 18 Füze
Romanya: 16 Füze
Türkmenistan: 16 Füze
Ermenistan: 16 Füze
Bahreyn: 9 Füze
Birleşik Arap Emirlikleri: 6 Füze
Slovakya: 6 Füze
Azerbaycan: 4 Füze
Libya: 3 Füze