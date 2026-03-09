Füze liginde devler yarışı! Türkiye’nin balistik füzesi var mı, envanterdeki füze sayısı herkesi şaşırttı!

Savaş çanlarının ve jeopolitik gerilimlerin gölgesinde, ülkelerin "vuruş kapasitesi" hayati bir önem kazandı. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) Mart 2026 tarihli son raporu, küresel füze haritasındaki çarpıcı değişimi gözler önüne seriyor. İşte envanter sayısına göre dünyanın füze devleri ve Türkiye’nin bu listedeki yeri...