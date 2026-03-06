CHP'nin aylarca hazırlık yaptığı programa kimse bakmadı İsmail Saymaz'dan CHP yönetimine tepki

CHP'nin İran savaşının tam ortasında vaatlerini açıkladığı programı ertelememesi eleştiri konusu oldu. Herkesin İran'ı konuştuğu günde düzenlenen etkinlik için Gazeteci İsmail Saymaz, "CHP'de basın ve yayından sorumlu MKYK üyesi Burhanettin Bulut. Mesleği eczacılık. Benden ne kadar eczacı olursa, ondan o kadar basın ve yayından sorumlu üye olur." dedi.

CHP Genel Merkezi’nde 2 Mart'ta düzenlenen “Milletle Birlikte Milletin Emrinde Buluşması”nda Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ne bağlı faliyet gösteren 18 politika kurulunun üyeleri tanıtıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 18 bakanlık için 90 öncelikli vaatlerin bazılarını açıkladı.

Haftalar öncesinden anonsu yapılan program, İran savaşının gölgesinde kaldı. Kamuoyu gözünü Türkiye'nin yanı başında yanan ateşe çevirirken, etkinliğe ne toplumun ne de medyanın ilgisi olmadı.

Programın ertelenmesi tepkilere neden olurken bir eleştiri de gazeteci İsmail Saymaz'dan geldi. Halk TV'de yayınlanan "Para siyaset" programında CHP yönetimine ve CHP'nin medya sorumlusu MKYK üyesi Burhanettin Bulut'a yüklendi.

"Milletin sadece İran'ı konuştuğu günde bu toplantı yapılır mı"

Saymaz, şunları söyledi:

CHP'nin de bu meselede strateji hatası yaptığını düşünüyorum. İran olayı cumartesi günÜ olmuş. Bu basın toplantısı pazartesi. Kıymetli çalışma ertelelenmeliydi. Bu kadar çaba sarfetmişsiniz yoğun uğraşlar sonucunda Türkiye'nin kurutuluş reçetesi diye düşündüğünüz programı ortaya komşusnunuz. Özgür Özel de hazır bulunuyor. Milletin sadece İran'ı konuştuğu günde bu toplantı yapılır mı?

"Tanju Özcan'ı konuştuk onu konuşamadık"

Kimse yok mu kardeşim bugün İran meselesi var kimse dönüp ilgilenmez. Kanser ilacı buldum desem kimsenin bakacak hali yok. Biz 4 gündür İran'ı konuşuyoruz. CHP'liler sadece şunu düşünsün. Yaptıkları toplantı bile Tanju Özcan'ın gölgesinde kaldı. Ne faydası oldu onca emek suya gitti. Yazık günah değil mi? Benim bile haberim yok toplumun nasıl haberi olacak.

CHP'de basın ve yayından sorumlu MKYK üyesi Burhanettin Bulut. Mesleği eczacılık. Benden ne kadar eczacı olursa, ondan o kadar basın ve yayından sorumlu üye olur. Bulut'un bunu görmesi lazım."