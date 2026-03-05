BIST 13.079
DOLAR 44,01
EURO 51,20
ALTIN 7.187,21
HABER /  DÜNYA

İsrail’den İran’a saldırılarda yeni aşama: Sürprizimiz var

İsrail’den İran’a saldırılarda yeni aşama: Sürprizimiz var

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ABD ile birlikte İran’a yönelik saldırıların ilk aşamasının tamamlandığını ve operasyonların daha da şiddetleneceğini açıkladı. Zamir, İsrail’in İran’a 5 binden fazla mühimmatla 2 bin 500 saldırı gerçekleştirdiğini iddia ederken, “Elimizde açıklamayı düşünmediğim başka sürpriz hamleler de var” ifadelerini kullandı.

Abone ol

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının ilk aşamasının sona erdiğini ve şiddetlenerek devam edeceğini ileri sürdü.

Genelkurmay Başkanı Zamir, yayımladığı görüntülü mesajda, ABD ile birlikte İran'a karşı yürüttükleri saldırılara ilişkin konuştu.

Saldırıların bir sonraki aşamaya geçtiğini ve saldırıları şiddetlendireceklerini öne süren Zamir "Elimizde, açıklamayı düşünmediğim başka sürpriz hamleler de var.” dedi.

Zamir, İsrail savaş uçaklarının 5 binin üzerinde mühimmatla İran’a 2 bin 500 saldırı gerçekleştirdiğini iddia etti.

İran'daki hava savunma sistemlerinin yüzde 80’ini imha ettiklerini savunan Zamir, balistik füze rampalarının da yüzde 60'ından fazlasını yok ettiklerini öne sürdü.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD, Kuveyt Büyükelçiliğinin faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı
ABD, Kuveyt Büyükelçiliğinin faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı
Midesinde Türkiye'ye uyuşturucu sokan zanlıyla bu kişiye yardım eden 5 kişi yakalandı
Midesinde Türkiye'ye uyuşturucu sokan zanlıyla bu kişiye yardım eden 5 kişi yakalandı
Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu
Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu
Adem Metan İsrail’de yaşadığı gözaltı sürecini anlattı
Adem Metan İsrail’de yaşadığı gözaltı sürecini anlattı
İran resmen açıkladı: Lincoln uçak gemisini dronla vurduk
İran resmen açıkladı: Lincoln uçak gemisini dronla vurduk
NATO'dan Türkiye ile dayanışma mesajı
NATO'dan Türkiye ile dayanışma mesajı
ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da "düşeceğini" iddia etti
ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da "düşeceğini" iddia etti
Fitch, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının etkilerini değerlendirdi
Fitch, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının etkilerini değerlendirdi
Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü
Gri listede aranan FETÖ firarisi eski başsavcıvekili tutuklandı
Gri listede aranan FETÖ firarisi eski başsavcıvekili tutuklandı
Donald Trump: İran’da yeni liderin seçilme sürecine dahil olmalıyım
Donald Trump: İran’da yeni liderin seçilme sürecine dahil olmalıyım
Arakçi'den ABD'ye rest: Kara harekatına bile hazırız
Arakçi'den ABD'ye rest: Kara harekatına bile hazırız