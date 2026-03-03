Uzak Şehir'de nefes kesen anlar! Ecmel Albora'yı ateşe verdi...
Kanal D’nin rekortmen dizisi Uzak Şehir, aksiyonun ve gerilimin tırmandığı duygu yüklü bölümüyle soluksuz izlendi. Boran’ın Deniz Cihan’ı kaçırmasıyla gelişen olaylarda işler kontrolden çıktı. Ecmel’in Albora’yı yakması tansiyonu daha da yükseltti.
Temponun bir an olsun düşmediği fenomen yapım, reytinglerde günü birinci tamamladı.
Gecenin en büyük sürprizi, Sadakat Albora’nın kontrolden çıkan oğlu Boran’la ilgili yaptığı hamle oldu. Tüm gemileri yakan Sadakat’in oğlunu hapse attırmaya yönelik planı hem Boran’ı hem de izleyicileri ters köşeye yatırdı.
Bölüm finalinde Alya’nın Boran’ın elinden kurtularak ormanda kaybolması, sanal medyada büyük yankı uyandırdı.